25 марта 2019, 12:45

Samsung Galaxy Zone откроется на высоте 1100м

Samsung Electronics откроет демо-зону для всех любителей технологий на крупнейшем фестивале Alfa Future People Snow Edition, который впервые пройдет на курорте «Роза Хутор» и соединит электронную музыку и зимние виды спорта.



Компания привезет новинки Galaxy Watch Active и новейшие флагманские смартфоны Galaxy S10 в Samsung Galaxy Zone на высоте 1 100 метров. Все желающие смогут не только примерить и протестировать Galaxy Watch Active, но и получить их в подарок за активное участие в конкурсной тест-драйв программе и специальных воркаутах с профессионалами сноубординга Олей Смешливой и Артемом Пичкадзе.



Galaxy Watch Active – универсальное носимое устройство, сочетающее интеллектуальные функции и премиальный дизайн. Во время активных тренировок «часы» фиксируют интенсивность физических упражнений и отслеживают частоту сердечных ритмов, чтобы вовремя предупредить, когда стоит передохнуть и сменить спорт на музыку.



Фестиваль пройдет под лозунгом «AFP собирает друзей», и поэтому в любое время суток можно будет потанцевать под сеты от лучших московских промогрупп и зарубежных хедлайнеров. Для любителей покататься построят три сцены на склонах.

