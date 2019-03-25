Samsung Galaxy Zone откроется на высоте 1100м

Samsung Electronics откроет демо-зону для всех любителей технологий на крупнейшем фестивале Alfa Future People Snow Edition, который впервые пройдет на курорте «Роза Хутор» и соединит электронную музыку и зимние виды спорта.
Компания привезет новинки Galaxy Watch Active и новейшие флагманские смартфоны Galaxy S10 в Samsung Galaxy Zone на высоте 1 100 метров. Все желающие смогут не только примерить и протестировать Galaxy Watch Active, но и получить их в подарок за активное участие в конкурсной тест-драйв программе и специальных воркаутах с профессионалами сноубординга Олей Смешливой и Артемом Пичкадзе.
Galaxy Watch Active – универсальное носимое устройство, сочетающее интеллектуальные функции и премиальный дизайн. Во время активных тренировок «часы» фиксируют интенсивность физических упражнений и отслеживают частоту сердечных ритмов, чтобы вовремя предупредить, когда стоит передохнуть и сменить спорт на музыку.
Фестиваль пройдет под лозунгом «AFP собирает друзей», и поэтому в любое время суток можно будет потанцевать под сеты от лучших московских промогрупп и зарубежных хедлайнеров. Для любителей покататься построят три сцены на склонах.
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