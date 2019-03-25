Samsung и TOUS выпустили лимитированную коллекцию Galaxy Watch

25 марта 2019, 11:45

Компания Samsung и TOUS, испанский ювелирный бренд доступной роскоши с одним из самыхузнаваемых символов в мире, объединили моду и технологии в новых Samsung Galaxy Watch TOUS.Известная актриса и амбассадор обоих брендов Паула Эчеваррия впервые представила новинку на неделе моды Mercedes-Benz в Мадриде в январе 2019 года. Актриса и модный блогер отметила универсальность новых Galaxy Watch TOUS.«Устройство выполнено в красивом нежном дизайне, цвета которого будут сочетаться с любым образом. И, конечно же, Galaxy Watch TOUS обладают всеми функциями моих любимых умных «часов». Без сомнения, это мой лучший аксессуар. Возможность менять ремешки и выбирать циферблат позволяет создать свой уникальный стиль. И мне это нравится», – подчеркнула она.В комплект новых Galaxy Watch входят два сменных высококачественных силиконовых ремешка TOUS в нюдовом и черном цветах с фирменным логотипом бренда. Устройство также позволяет добавлять до трех различных фонов экрана. Эксклюзивный дизайн TOUS следует последним тенденциям, сохраняя приверженность своей индивидуальности.Новая оригинальная упаковка, сочетающая уникальные стили обоих брендов, была специально разработана для лимитированной версии Galaxy Watch TOUS.Samsung сотрудничает с TOUS уже во второй раз. Устройства, созданные в сотрудничестве двух компаний, отличаются тем, что сочетают в себе передовые инновации с актуальным дизайном и способны покорить сердца любителей моды и технологий. Директор TOUS Style Марта Тоус отметила, что «с Samsung нас объединяет общая позиция в отношении разработки технологических аксессуаров, таких как «умные часы», которые отвечают запросам потребителей на инновационные и стильные устройства».Galaxy Watch TOUS от Samsung позволяют одним касанием руки управлять ключевыми функциями смартфона, включая обмен сообщениями, совершение вызовов, быстрый доступ к картам и воспроизведение музыки. Устройство также помогает пользователю контролировать свое физическое состояние благодаря набору из 39 тренировок, а также новым трекерам управления стрессом и сном.