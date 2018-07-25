25 июля 2018, 10:15

Galaxy Watch "засветили" до официального анонса

На официальном сайте южнокорейской Samsung «всплыла» информация о новых смарт-часах – Galaxy Watch, которые пока что не были представлены производителем официально.


На данный момент новинка фигурирует под индексом SM-R810. Пока что известно об одной версии устройства – в розово-золотистом корпусе с размером 42 мм.

По слухам, эта модель выйдет на рынок под именем Gear S4 и будет представлена в двух модификациях – с 1,3-дюймовым дисплеем и 1,2-дюймовым.

Анонс Gear 4 состоится в одно время с Note 9 – 9 августа.


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