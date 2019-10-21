Юг-Контракт начинает продажи новинок Galaxy Watch Active2 от Samsung

21 октября 2019, 12:15

Модели нового поколения смарт-часов Samsung Galaxy Watch Active2 уже находятся на складе Юг-контракта и доступны для заказа.

Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active2 получили большой настраиваемый экран, обновленный стильный дизайн и усовершенствованный функционал, направленный на заботу о здоровье. Новинки доступны в вариантах с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм, а также в двух вариантах отделки корпуса: легком алюминиевом с практичным ремешком из фторэластомера (FKM) и премиальном стальном с кожаным ремешком. Съемный браслет может быть с легкостью заменен на любой другой, подходящий под стиль одежды и настроение. Изображение на дисплее можно настроить автоматически с помощью алгоритма подбора цвета My Style1, для чего достаточно загрузить фото своего образа в приложение Galaxy Wearable и выбрать один из пяти цветовых стилей.



Изюминка новинки – цифровой сенсорный безель, при помощи которого можно легко и удобно перемещаться по меню и управлять функциями часов. Super AMOLED дисплей с разрешением 360 x 360 точек защищен ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass DX+. Коммуникационные возможности данных смарт-часов определяются наличием интерфейсов Bluetooth, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS. На тыльной стороне Galaxy Watch Active2 установлены усовершенствованные датчики, способные считывать данные еще быстрее, благодаря чему пользователь моментально получает актуальную информацию о физиологических показателях своего организма.

Смарт-часы Galaxy Watch Active2 позволяют отслеживать более 39 типов тренировок, семь из которых активируются автоматически – в том числе бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, гребля, эллиптический тренажер и динамические тренировки. С обновленной функцией Running Coach пользователь может определять скорость бега в режиме реального времени и выбирать любую из семи различных программ для занятия. Кроме того, часы Galaxy Watch Active2 способны отслеживать уровень стресса и анализировать сон, помогая сбалансировать режим засыпания и пробуждения.Новинки Galaxy Watch Active2 являются неотъемлемой частью экосистемы Galaxy, что даёт возможность интегрировать часы и смартфон в единую систему. Функция Watch Camera Controller4 на Galaxy Watch Active2 позволяет управлять камерой смартфона при фото и видео съемке, предварительно просматривать кадры, переключаться между фронтальным и основным объективами, устанавливать таймер. Технология Wireless PowerShare позволяет легко подзарядить носимое устройство от смартфона.