Продвинутые умные часы Vivo Watch предложат до 18 дней автономной работы

23 сентября 2020, 11:45

Vivo официально представила долгожданные смарт-часы Vivo Watch, которые являются первым устройством компании в этой категории продуктов.

Часы отличатся премиальным дизайном и продвинутой функциональностью, а их цена составляет $191.

Устройство выйдет на рынок в двух размерах: 46 и 42 мм. 46-мм модель оснащена 1,39-дюймовым круглым дисплеем с разрешением 454 × 454 пикселя. 42-мм модель имеет экран такой же формы, однако его диагональ составляет 1,19 дюйма, а разрешение — 390 × 390 пикселей. Оба дисплея выполнены по технологии AMOLED.



Часы выполнены в корпусе из нержавеющей стали, которая мало подвержена износу и не боится воздействия пота. Рамка изготавливается из специального керамического материала, разработка которого заняла, по словам компании, почти два месяца. Твёрдость полученного материала в четыре раза превышает аналогичный показатель нержавеющей стали. Ремешки, предлагаемые для устройства, изготавливаются из кожи с головы быка или флорэластомера.

Vivo Watch могут похвастаться обилием сенсоров, которых в устройстве аж шесть. Это датчик уровня кислорода в крови, акселерометр, барометр, геомагнитный сенсор, световой датчик и датчик местоположения, который поддерживает четыре системы навигации, включая ГЛОНАСС.