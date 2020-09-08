Следующие смарт-часы Vivo смогут работать без подзарядки до 18 дней

8 сентября 2020, 11:45

Вчера в Сети появилась информация о том, что китайская компания Vivo планирует представить умные часы в октябре или ноябре этого года.

Её опубликовал авторитетный техноблог Digital Chat Station. Кроме того, были раскрыты некоторые ключевые характеристики устройства, которое получит название Vivo Watch.

Cообщается, что смарт-часы будут выпускаться в двух вариантах, с 42-мм и 46-мм экранами. В базовой комплектации устройство будет оснащаться кожаным ремешком. Digital Chat Station не раскрыл ёмкость батареи часов, однако сообщил, что она сможет обеспечить до 18 дней автономной работы от одной подзарядки. Сообщается, что Vivo Watch будут поставляться в четырёх цветах, которые будут называться Mocha, Mixia, Shadow и Fengshang. Ожидается, что стоимость новых смарт-часов составит порядка $150.



Ожидается, что устройство получит OLED-дисплей, датчик частоты сердечных сокращений и сможет измерять уровень кислорода в крови пользователя. Также предполагается поддержка NFC.