В Fallout 76 появится босс вендиго-колосс, который будет вселять страх в игроков

Во время прямой трансляции QuakeCon at Home издательство Bethesda Softworks представило нового босса вендиго-колосса в Fallout 76.
Он появится в рамках временного события "Колоссальная проблема", которое должно полноценно стартовать на основных серверах игры в ближайшие недели. Враг отметится механикой страха, любопытным образом влияющей на персонажей пользователей.
Сейчас вендиго-колосс присутствует на тестовых серверах Fallout 76, благодаря чему на QuakeCon at Home показали сражения с ним. Для битвы игрокам понадобится собрать команду героев 50 уровня или выше. Босс умеет накладывать эффект страха, после чего персонаж начинает произвольно бежать в противоположную от противника сторону. Для MMORPG механика отнюдь не новая, например, в World of Warcraft она присутствует давно. Однако в Fallout 76 эффект страха появится впервые.
Напомним: в рамках вышеуказанного временного события пользователи отправятся в шахту "Мононга". Для открытия входа в неё придётся применить ядерную ракету. Внутри игроков ждут самые разнообразные опасности, в том числе обвалы и большой бур. За победу над вендиго-колоссом пользователи получат опыт, крышки, казначейские облигации и — с некоторым шансом — новые тематические предметы для C.A.M.P.
Не так давно в Fallout 76 началось мероприятие "Укрепление АТЛАС", в рамках которого игроки должны готовиться к приходу "Братства Стали".
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