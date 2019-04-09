9 апреля 2019, 14:15

BenQ PD2720U – 4К монитор для дизайнеров

Специалисты  творческих профессий   предъявляют  повышенные  требования к  технике, которую  используют в своих проектах - важна каждая деталь  как внешнего вида, так и внутреннего  содержания.

Важнейшим критерием при выборе монитора для дизайнеров является качество цветопередачи, ведь  уверенность в том, что цвета  будут безукоризненно  точны, является залогом успеха при работе  над проектом.

Учитывая   это, новый  монитор  для  дизайнеров  BenQ PD2720U имеет элегантный внешний вид   и безупречную  цветопередачу, а чтобы   повысить общую производительность,  монитор совместим с  цветовым пространством  DCI-P3 и Display P3,  и предлагает подключение Thunderbolt 3 для более эффективной передачи изображений и данных.

Монитор BenQ PD2720U  поддерживает  новейшие стандарты  цветопередачи  P3 и DCI-P3, чтобы гарантировать единую  цветовую палитру  для  всех дизайнеров. Поскольку все больше приложений, устройств и веб-сайтов используют цветовое пространство Display P3,  BenQ  PD2720U также поставляется с полной совместимостью с этим новым цветовым стандартом, что позволяет специалистам по дизайну без усилий загружать и отображать изображения, импортированные из разных источников.

Кроме того, монитор  BenQ PD2720U охватывает 96% DCI-P3, а также 100% sRGB, 100% Adobe RGB и Rec. 709 цветовое пространство, с использованием технологии IPS с широким углом обзора -   это  позволяет минимизировать цветовой сдвиг и сделать  работу  профессионала более  точной и комфортной.

Помимо  этого,  монитор BenQ PD2720U оснащен технологией HDR10, позволяющей дизайнерам предварительно просматривать  HDR контент в процессе редактирования, обеспечивая желаемые результаты для своих окончательных работ.

Как и в других мониторах  PD серии,  в новом  мониторе PD2720U реализован  режим CAD / CAM, особенно важный при создании  каркасных моделей и технических  иллюстраций.

Предлагая превосходную контрастность, режим CAD / CAM подчеркивает мельчайшие детали, создавая невероятные изображения в Pro / E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA или других программах  для проектирования.

Особенностью  монитора  BenQ PD2720U  является возможность подключения Thunderbolt ™3 через 2 порта USB-C, что позволяет разработчикам одновременно использовать  два  4K-монитора с последовательным подключением, что   чрезвычайно повышает производительность на каждом этапе рабочего процесса.

Монитор BenQ PD2720U оснащен внешним контроллером  второго поколения, который  позволяет дизайнерам настраивать ярлыки для  быстрой работы с   часто используемыми функциями. Контроллер  содержит 3 отдельные функциональные клавиши, а также джойстик, чтобы пользователи  сами могли назначать те функции, которые им наиболее необходимы в работе. Кроме того, дизайнеры могут регулировать яркость, контрастность и громкость монитора в зависимости от своих предпочтений. Чтобы вернуться к предыдущему уровню настроек, дизайнеры могут просто нажать клавишу возврата, чтобы мгновенно вернуться на предыдущий уровень.

Монитор BenQ  PD2720U  является  незаменимым  помощником для профессионала, предъявляющего  повышенные требования к  качеству изображения и  точности  цветопередачи.
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