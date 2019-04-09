BenQ PD2720U – 4К монитор для дизайнеров

9 апреля 2019, 14:15

Специалисты творческих профессий предъявляют повышенные требования к технике, которую используют в своих проектах - важна каждая деталь как внешнего вида, так и внутреннего содержания.Важнейшим критерием при выборе монитора для дизайнеров является качество цветопередачи, ведь уверенность в том, что цвета будут безукоризненно точны,является залогом успеха при работе над проектом.Учитывая это, новый монитор для дизайнеров BenQ PD2720U имеет элегантный внешний вид и безупречную цветопередачу, а чтобы повысить общую производительность, монитор совместим с цветовым пространством DCI-P3 и Display P3, и предлагает подключение Thunderbolt 3 для более эффективной передачи изображений и данных.Монитор BenQ PD2720U поддерживает новейшие стандарты цветопередачи P3 и DCI-P3, чтобы гарантировать единую цветовую палитру для всех дизайнеров. Поскольку все больше приложений, устройств и веб-сайтов используют цветовое пространство Display P3, BenQ PD2720U также поставляется с полной совместимостью с этим новым цветовым стандартом, что позволяет специалистам по дизайну без усилий загружать и отображать изображения, импортированные из разных источников.Кроме того, монитор BenQ PD2720U охватывает 96% DCI-P3, а также 100% sRGB, 100% Adobe RGB и Rec. 709 цветовое пространство, с использованием технологии IPS с широким углом обзора - это позволяет минимизировать цветовой сдвиг и сделать работу профессионала более точной и комфортной.Помимо этого, монитор BenQ PD2720U оснащен технологией HDR10, позволяющей дизайнерам предварительно просматривать HDR контент в процессе редактирования, обеспечивая желаемые результаты для своих окончательных работ.Как и в других мониторах PD серии, в новом мониторе PD2720U реализован режим CAD / CAM, особенно важный при создании каркасных моделей и технических иллюстраций.Предлагая превосходную контрастность, режим CAD / CAM подчеркивает мельчайшие детали, создавая невероятные изображения в Pro / E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA или других программах для проектирования.Особенностью монитора BenQ PD2720U является возможность подключения Thunderbolt ™3 через 2 порта USB-C, что позволяет разработчикам одновременно использовать два 4K-монитора с последовательным подключением, что чрезвычайно повышает производительность на каждом этапе рабочего процесса.Монитор BenQ PD2720U оснащен внешним контроллером второго поколения, который позволяет дизайнерам настраивать ярлыки для быстрой работы с часто используемыми функциями. Контроллер содержит 3 отдельные функциональные клавиши, а также джойстик, чтобы пользователи сами могли назначать те функции, которые им наиболее необходимы в работе. Кроме того, дизайнеры могут регулировать яркость, контрастность и громкость монитора в зависимости от своих предпочтений. Чтобы вернуться к предыдущему уровню настроек, дизайнеры могут просто нажать клавишу возврата, чтобы мгновенно вернуться на предыдущий уровень.Монитор BenQ PD2720U является незаменимым помощником для профессионала, предъявляющего повышенные требования к качеству изображения и точности цветопередачи.