Решение Samsung SMART Signage изменят представление о шопинге

21 марта 2018, 10:15

В прошлом месяце состоялась Integrated Systems Europe (ISE) 2018 – крупнейшая выставка дисплеев в Европе.

Во время мероприятия Samsung Electronics представила следующее поколение решения SMART Signage, способное изменить представление покупателей о шопинге. Для демонстрации технологии Samsung показала возможные варианты применения устройств в гипермаркетах, развлекательных центрах, магазинах, ресторанах и кафе.



Тема «омниканалов» уже много лет обсуждается в индустрии шопинга. Омниканал – это сервис, который позволяет пользователям искать и покупать товары через различные каналы, включая онлайн, оффлайн и мобильный поиск. Единственный (или омни-) канал объединяет характеристики дискретных каналов распределения, чтобы предложить покупки в одном месте без заметной разницы между онлайновыми и офлайновыми магазинами. Технологии информационно-рекламных дисплеев активно развиваются для поддержки этого перехода.



Одним из продемонстрированных на ISE 2018 примеров стало решение MagicInfo для Samsung SMART Signage. Решение предоставляет персонализированные рекламные объявления и информацию о товарах для пользователей. Для этого MagicInfo учитывает данные о поведении покупателей в зависимости от времени, результатов анализа пользователя и информации о взаимодействии клиента в магазинах. Решение поможет магазинам более эффективно управлять запасами товаров и обеспечивать показ на дисплее именно тех продуктов, в которых заинтересован каждый клиент магазина. На своем стенде во время ISE Samsung демонстрировала потенциальные варианты применения для трех ключевых торговых площадок - гипермаркетов, магазинов одежды и общепита.



В современных гипермаркетах и ​​магазинах будущего ключевой особенностью шоппинга станет использование меток Near Field Communication (NFC). С помощью метки NFC пользователи смартфонов смогут легко получить информацию, которую они хотят знать. Например, посетители смогут увидеть список товаров дня со скидками, продукты со специальными ценами и другие полезные данные. При перемещении пользователей залом платформа будет использовать большие цифровые LED-дисплеи для отображения рекламы. С помощью «MagicInfo» датчики внутри магазина смогут распознавать лица пользователей и показывать персонализированную рекламу на цифровых вывесках. После завершения шопинга посетитель сможет использовать сканер штрих-кодов и функцию самообслуживания на кассе благодаря SMART Signage решением.



Давайте представим современные крупные магазины. У них есть разные листовки для оповещения о распродаже, а также другие баннеры и реклама. Однако, вскоре их место могут занять решения MagicInfo и информационно-рекламные дисплеи SMART Signage. Поскольку решение использует метод централизованного управления, сотрудникам магазина больше не придется устанавливать рекламные материалы и беспокоиться об их своевременной замене. К тому же, магазины смогут применять более эффективные таргетированной объявления и отображать разные продукты для разных пользователей, в зависимости от их предпочтений. В конце концов, рекламная поддержка будет более эффективной.



В потенциальном магазине одежды или косметики будущего, благодаря информационно-рекламным дисплеям Samsung SMART Signage, посетителей будут встречать большие дисплеи при входе. Как только камера на дисплее определит возрастную группу, пол и принадлежность к одной семье посетителя, экран сразу же покажет информацию о соответствующих товарах. Посетитель также получит множество других подробностей - цену и стиль макияжа для того или иного косметического продукта, наличие на складе.



В результате, с помощью MagicInfo магазины смогут предложить пользователям более индивидуальный тип шопинга и узнавать о вкусах покупателей. Это повысит эффективность управления и контроля товаров в магазинах.



Для ресторанов и кафе MagicInfo предложит диверсифицированные умные функции. Например, при оформлении заказа из меню на дисплее, пользователи будут видеть всю информацию о еде, включая стоимость и даже пищевую ценность продуктов. К тому же, метки NFC упростят доступ к информации о скидках и специальных мероприятиях.

Описанные выше сценарии дают четко понять, что масштабируемость Samsung MagicInfo и других решений цифровых информационно-рекламных дисплеев безграничны. На выставке ISE 2018 Samsung продемонстрировала, что эти технологии с нашей фантазии и футуристических фильмов значительно ближе, чем кажется. В ближайшем будущем современное представление о шопинге может существенно измениться. Будет интересно посмотреть на дальнейшее развитие мира технологий с учетом того, что Samsung нацелена улучшать жизнь пользователей во всем мире.