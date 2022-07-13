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13 июля 2022, 9:15
В SCM подтвердили остановку своих телеканалов и сайтов
Там сообщили, что вещание ресурсов медиагруппы было остановлено ровно в полночь.
Остановку обновления онлайн-медиа там назвали "вынужденным шагом".
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