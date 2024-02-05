10,4 млрд грн. Стільки отримала держава від гемблінг компаній у 2023 році

5 февраля 2024, 18:45

80% від цієї суми належить лише трьом українським компаніям. 8,3 млрд грн сплатили PinUp, Favbet та Cosmolot.



Не буде здивуванням, якщо вже з наступного року в Україну зайдуть закордонні гравці.

В мене на руках опинились дуже цікаві цифри по ігорці. Виглядає так, що гральний бізнес в інтернеті у нас поступово стає дійсно великим платником податків. З цього бізнесу 3 компанії забезпечили 80% податків всієї галузі за 2023 рік, понад 8 млрд грн:PinUp – 3,1 млрд грнFavbet – 2,8 млрд грнCosmolot – 2,4 млрд грнЗагальна ж сума податків за рік від грального бізнесу – 10,4 млрд грн. Тож ще 2 млрд (чи 20% податків) розійшлися на величезну кількість інших компаній невеликими сумами порівняно з головними учасниками ринку.