Євросоюз передасть ЗСУ собак-саперів та пошукові дрони

10 ноября 2023, 8:45

Сьогодні у Карпатському відділі Прикордонної служби Польщі у Новому Сончі відбудеться церемонія передачі пошукових собак та спеціального обладнання представникам Збройних сил України (німецьких, бельгійських і нідерландських вівчарок).

Цього разу собаки додатково матимуть спеціальні пристрої, які буде прикріплено до їхніх жилетів. Вони допомагатимуть у виявленні радіоактивних елементів.А також в межах цього проєкту українська армія отримає кілька спеціальних дронів, які допомагатимуть виявляти міни та інші вибухові пристрої.Орієнтовний бюджет проєкту, який триватиме до кінця 2024 року, становить 3 млн євро. - повідомила представниця відділення Єврокомісії у Польщі Ева Модзелевська.