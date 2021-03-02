Rocket Lab создаст многоразовую ракету-носитель Neutron

2 марта 2021, 10:15

Частная американо-новозеландская аэрокосмическая компания Rocket Lab объявила о разработке частично многоразовой ракеты-носителя среднего класса под названием Neutron.

Проект позиционируется в качестве прямого конкурента ракете Falcon 9 от компании SpaceX.

Rocket Lab сообщает, что Neutron будет 40-метровой двухступенчатой ракетой с диаметром обтекателя 4,5 метра. Первая ступень у ракеты будет многоразовой. Rocket Lab решила позаимствовать подход SpaceX с Falcon 9 и после вывода груза возвращать ускоритель на морскую платформу.



Новая ракета-носитель сможет выводить полезную нагрузку массой до 8 тонн на низкую околоземную орбиту, доставлять до 2 тонн на Луну и 1,5 тонны — до Марса и Венеры. Кроме того, носитель сможет доставлять к МКС пилотируемые аппараты. Компания говорит, что Neutron будет разрабатываться с полным соответствием требований, предъявляемым к ракетам-носителям для запусков военных спутников.



Разработчик позиционирует Neutron в качестве идеального средства для развёртывания «спутниковых мегагруппировок». Заявляется, что ракета сможет вывести 98 % всех спутников, чей запуск запланирован до 2029 года. Благодаря частичной многоразовости новая ракета сможет существенно снизить затраты за запуск, используя наследие, инфраструктуру и архитектуру Electron — предыдущей ракеты Rocket Lab.