Rocket Lab анонсировала многоразовую ракету Neutron

3 декабря 2021, 12:45

Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab официально анонсировала многоразовую ракету среднего класса Neutron. Её разработка ещё не завершена окончательно, но производитель заявляет, что носитель сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 15 тонн груза и, как ожидается, будет конкурировать с ракетами SpaceX Falcon 9 на рынке коммерческих космических пусков.

«Это Neutron. Это настоящий зверь», — сказал во время презентации ракеты генеральный директор Rocket Lab Питер Бек (Peter Beck).



Высота ракеты-носителя Neutron составляет 40 метров, диаметр — 7 метров, а диаметр головной части — 5 метров. Корпус выполнен из углеродного волокна. Согласно имеющимся данным, в случае одноразового пуска ракета может выводить до 15 тонн груза на низкую околоземную орбиту, тогда как при многоразовых пусках объём полезной нагрузки снижается до 8 тонн. Это первые подробности касательно Neutron, которые стали известны с тех пор, как в начале года Rocket Lab объявила о планах по созданию новой ракеты. Ранее компания заявляла, что планирует впервые запустить Neutron в космическое пространство в 2024 году.



Вместе с этим Rocket Lab разрабатывает новый двигатель Archimedes, конструкцию которого Питер Бек назвал «очень простой» и в то же время содержащей «всё, что необходимо для создания двигателя, который можно использовать снова и снова». Семь двигателей Archimedes будут использоваться на первой ступени Neutron, а ещё один установят на вторую ступень для перемещения после выхода на орбиту. После отделения второй ступени разгонный блок будет возвращаться на посадочную платформу для прохождения сервисного обслуживания перед повторным использованием.

Уникальная особенность ракеты Neutron заключается в наличии необычного носового обтекателя, который не отделяется от носителя в процессе полёта. Он остаётся соединённым с разгонным блоком и в нужный момент раскрывается, выпуская вторую ступень вместе с полезной нагрузкой. После этого носовой обтекатель закрывается, и ракета возвращается на Землю, осуществляя мягкую посадку на специальную площадку.

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