Многоразовая ракета-носитель "Амур" полетит не раньше 2025 года

6 октября 2020, 12:45

Государственная корпорация Роскосмос сегодня, 5 октября 2020 года, подписала с Ракетно-космическим центром «Прогресс» контракт на разработку эскизного проекта ракеты-носителя среднего класса «Амур».

Речь идёт о создании многоразовой ракеты с возвращаемой первой ступенью. В качестве компонентов топлива планируется использовать сжиженный природный газ и жидкий кислород.



Блок первой ступени, как ожидается, можно будет использовать до десяти раз. За счёт этого будет существенно снижена стоимость выведения на орбиту полезных нагрузок. Для ракеты планируется развернуть стартовую инфраструктуру на космодроме Восточный.



В конструкции ракеты будет проработана возможность применения передовых технических решений и материалов: глубокое дросселирование второй ступени, увеличенный головной обтекатель, топливные баки из композиционных материалов, использование новых сплавов и др.



На создание эскизного проекта нового носителя Роскосмос выделит более 400 млн рублей — документ должен быть подготовлен до конца текущего года. Первый испытательный запуск «Амура» состоится после 2025 года.