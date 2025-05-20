Офіційна робота за кордоном буде зараховуватись до українського страхового стажу

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє враховувати період легального працевлаштування за кордоном під час розрахунку пенсії в Україні (у 60, 63 або 65 років).
Важливо: після повернення потрібно звернутись до Пенсійного фонду та надати підтверджуючі документи про офіційну роботу за межами країни.
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