Британия и ЕС расширили санкции против РФ

20 мая 2025, 13:45

Британия ввела новые санкции против лиц в российском военном, энергетическом, финансовом секторах, а также тех, кто «ведет информационную войну Путина против Украины».

Об этом говорится в заявлении британского МИД. В частности, ограничения накладываются на цепочки поставок российских систем вооружения, включая ракеты «Искандер».



Кроме того, санкции направлены против 46 финансовых учреждений, которые помогают России обходить ограничения, а также против Санкт-Петербургской валютной биржи и Российского агентства по страхованию вкладов, которое страхует российские банки. Эти новые санкции еще больше изолируют российскую экономику и нарушат потоки доходов России. Британия также введет дополнительные ограничения против еще 18 судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть.



В то же время, глава европейской дипломатии Каллас заявила, что страны ЕС одобрили 17-й пакет санкций против РФ, направленных против почти 200 кораблей «теневого флота».

