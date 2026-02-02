США тайно переписали правила ядерной безопасности

2 февраля 2026, 14:15

Администрация Трампа тайно пересмотрела ряд директив по ядерной безопасности и передала их компаниям, деятельность которых она регулирует, не публикуя новые правила для широкой общественности.

Об этом сообщает NPR, ознакомившийся с документами.Изменения были внесены в Министерстве энергетики для ускорения разработки нового поколения конструкций ядерных реакторов. Министерство курирует строительство как минимум трех новых экспериментальных коммерческих реакторов, которые планируется запустить к 4 июля текущего года.Пересмотр коснулся практически всех аспектов эксплуатации реакторов - систем безопасности, охраны окружающей среды, защиты территории и расследования аварий. По анализу NPR, из более ранних версий приказов было удалено более 750 страниц.