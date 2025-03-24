ЕС выделит €10 млн на поддержку независимых украинских медиа

24 марта 2025, 14:45

Как сообщает "Укринформ", об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время общения с журналистами.

"Сейчас мы рассматриваем пакет на €10 млн для независимых медиа. € 10 млн состоят из контрактов, €7 млн из которых сейчас обсуждаются и должны быть завершены в ближайшее время", — сказал она.€2 млн пойдут на деятельность "Репортеров без границ", в частности субсидирование небольших СМИ и поддержки продакшна для журналистов под угрозой;€3 млн направят в Internews для Фонда развития медиа для субгранта;по €1 млн для Института массовой информации с субгрантом для малых и средних СМИ, а также на несколько других меньших проектов.Матернова добавила, что кроме этих €7 млн, в мае Евросоюз объявит конкурс на €3 млн специально для региональных СМИ и независимых журналистов.