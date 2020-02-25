Бонусы в Русском Вулкане: что нужно знать

25 февраля 2020, 16:04

Во время игры пользователи казино Русский Вулкан испытывают настоящий восторг - на этом сайте воплощается в жизнь их стремление к победе.

Здесь полностью удовлетворяется чувство азарта. Кроме этого, клуб предоставляет максимальное количество возможностей для заработка.

Официальный сайт - как на нем заработать?

Официальный сайт оформлен в традиционной стилистике бренда Вулкан. На первый план ставятся интересы русскоязычных пользователей. Сайт русифицирован, подборка автоматов включает популярные у россиян игры. Кроме этого, логотип выполнен в цветах российского флага.

На сайте каждый может испытать свою удачу, удовлетворить игровые потребности. Казино прилагает максимум усилий, чтобы игра была не только интересной, но и прибыльной. Для этого в каталоге сайта собраны дающие игровые автоматы известных брендов.

Игрок может выигрывать, принимая участие в прибыльных акциях, турнирах, а также получая бонусы. В клубе разработана обширная бонусная программа. По ссылке можно читать подробнее про бонусы в казино Русский Вулкан.

Бонусная система в Русском Вулкане

Получая бонусы в казино, пользователю не придется скучать. Каждый бонус поступает за определенное достижение или за конкретные виды активности. Менеджеры клуба придумали поощрения, которые игроки получают именно тогда, когда им больше всего требуется поддержка.

Бывалые геймеры найдут на сайте нет только широко известные в большинстве других казино бонусные поощрения, но также столкнутся с оригинальными видами бонусов. О том как с максимальной выгодой использовать эти предложения можно будет поинтересоваться в техподдержке.

Самое известное и распространенное поощрение - бездепозитный бонус. Игрок должен зарегистрироваться и внести на депозит оговоренную сумму, после чего награду начисляют на счет автоматически. В клубе такое поощрение можно получить не только при регистрации, но и в других случаях по назначению администрации. Нужно отметить, что вывести награду на сторонний счет сразу после получения невозможно - для этого нужно будет ее отыграть.

Кэшбек

Кроме бездепа в клубе есть еще одно распространенное бонусное предложение - это кэшбек, который является своеобразной подушкой безопасности для геймеров. После проигрыша серии игр можно активировать кэшбек, после чего на счет вернется процент от проигрыша. Активация можете быть запрошена в любой момент, если соблюдены установленные клубом условия, обращением в техподдержку.

Кэшбек недоступен в случае, если сумма выведенных средств превышает сумму проигранных денег. Он предоставляется только, если проигрыш достигнет 500 рублей минимум.

Гифтоспины или бесплатные вращения

По программе лояльности пользователи Русского Вулкан могут выигрывать гифт спины - бесплатные вращения или бесплатные раунды в играх. Гифтспины выдаются пакетами для определенных автоматов. Часто информацию по поводу гифтспинов игроки могут получить на официальной страничке онлайн казино https://twitter.com/rusvulcan. После их получения не понадобится делать ставку личными деньгами, достаточно воспользоваться гифт спинами из полученного призового пакета. Весь полученный во время этих вращений выигрыш можно будет забрать себе.

Уведомление о получении гифт спина придет игроку в его личный кабинет. Здесь они отобразятся в разделе Подарки. Также особое оповещение придет в игровой зал, а автомат, для которого будут доступны гифт спины будет промаркирован особым образом. В личном кабинете можно получить подробную информацию о правилах отыгрыша или отказаться от гифтспинов.

Разновидности других бонусов

После регистрации игрок получает первичный пакет - это подарки, которые поступают на счет при первых трех поколениях игрового депозита. Для их активации необходимо:

• регистрация на сайте;

• внесение 1, 2, 3, депозита не менее пятисот рублей после активации аккаунта;

• подтвержденный e-mail, № телефона;

• активация бонусов в разделе Подарки нажатием на значок Активировать.

Приветственные бонусы должны быть активированы не позднее 48 часов после получения доступа. Последующие поощрения открываются только после отыгрыша предыдущих.

Подарок ко дню рождения начисляется автоматически каждому игроку. Для его получения казино запрашивает паспортные данные в виде скана.

Ежегодно необходимо отправлять запрос на получение этого подарка, при этом игрок должен выполнять условия активности в последние полгода.

Разовые подарки по праздничным дням. Для получения подарка нужно внимательно отслеживать анонсы и отправлять специальные запросы в техподдержку. За клиентом также остается право попросить бонус в любое другое время, отправив запрос в техподдержку. Администрация примет решение, основываясь на статусе клиента в ВИП-клубе и по другим критериям.



В казино невозможно вывести выигрыш при оплате бонусами средства до тех пор, пока они не будут отыграны х50. То есть нужно сделать в 50 раз больше ставок, чем за полученные средства. Администрация клуба может по собственному усмотрению назначить или отменить любой бонус. Игрока, нарушающего требования акций, дисквалифицируют.