Почему люди приходят в онлайн-казино

21 декабря 2023, 14:34

Когда кто-то говорит, что он не азартен – это лукавство. Задор присущ человеческой психике, как и подспудное стремление рисковать.

Предвкушение удачи заставляет людей возвращаться в онлайн-казино снова и снова, но почему они пришли туда в первый раз?



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Эскапизм

Страхи, неприятности, рутина – именно это, по словам специалистов, заставляет человека щелкнуть мышкой и впервые “переступить порог” онлайн-казино. Приятная музыка, яркие баннеры, изобилие слотов и опции с живыми дилерами мгновенно переносят его в другой мир, где скуке и плохим новостям нет входа.



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Социализация

Если думаете, что в виртуальном казино не общаются, вы очень ошибаетесь. Игроки со всего всего мира постоянно чатятся друг с другом, соблюдая при этом игровую этику.



В онлайн казино Вулкан 777, к примеру, ненормативная лексика под запретом. Также администрация требует держать под контролем эмоции: игрок не имеет права “сотрясать эфир” даже при большом проигрыше.



Обязательно обращение на “вы” с техподдержкой.



Доверие к площадке

До середины 2020 года играть в онлайн-казино в Украине было опасно, потому что все игровые площадки были теневыми.

Благодаря закону о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, подписанному президентом Зеленским, гемблинг стал строго лицензированным, а сами платформы – официальными и надежными.

Теперь регистрация игрока в онлайн-казино обязательна. Также следует внимательно ознакомиться с правилами и подписать пользовательское соглашение, в котором четко прописаны обязательства двух сторон – администрации и игрока, и неукоснительно соблюдать их.

За первое нарушение выносится предупреждение, за повторное – бан.

Реальность выигрыша и получения денег

Разумеется, в онлайн-казино ходят не только за удовольствием, но и в надежде “сорвать пару-тройку монет”. Случаются и грандиозные выигрыши, когда человек ставит мизер, а снимает десятки тысяч.



И поскольку с лицензированными онлайн-казино в Украине сотрудничают банки-гиганты, в частности, “Приват” и международные платежные системы (Visa и Mastercard) можно не сомневаться в получении денег.

Сыграть “на пробу”

Новичку лицензированные онлайн-казино предлагают бесплатно сыграть в демо-версии популярных игр. Это позволяет гостю расслабиться, осмотреться, выбрать подходящие барабаны.



Право на бездепозитную привилегию дает промокод, который игрок вводит в отдельную строку при создании учетной записи. Получают его на входе в онлайн-казино или на тематических ресурсах, например, Dr.sc.



О новых бонусах активные игроки узнают из электронных рассылок, социальных сетей или непосредственно на сайте онлайн-казино. Там же регулярно публикуется информация об акциях, которые заведения регулярно проводят в партнерстве друг с другом и известными провайдерами.