Онлайн-игра Live-казино

12 мая 2021, 9:45

Live-казино (live автоматы) – онлайн-игра с живым дилером на реальные деньги. Клиенты могут попробовать ставки на покер (Hold'em Poker, Three Card Poker), Baccarat, Blackjack, Roulette (американка, европейка, классика).

Есть возможность запустить Lightning Dice, 21 очко, Dream Catcher или Football Studio. Играть в режиме демо невозможно. Клиенту сразу предлагают ставить на реальные деньги: гривны, доллары, евро, рубли. Минимальная сумма определяется индивидуально для каждого случая.

Известно, что Live-казино в First Casino - это:

- разнообразие лимитов (ставки для хайроллеров и бережливых игроков);

- атмосфера реального присутствия в игорном заведении;

- общение с крупье, а также с другими игроками;

- продуманность игрового процесса, который вызывает желание ставить больше и больше;

- ВИП-столы;

- разнообразие уровней ставок;

- защита от мошенничества и обмана (все действия происходят в студии).

Ставки на live-автоматы доступны после регистрации счета и пополнения аккаунта на минимальную сумму. Перед тем, как заключать пари в Live-казино, стоит перечитать правила конкретного развлечения.

Список зависит от конкретного заведения и провайдеров:

- покер (Hold'em Poker, Three Card Poker, семирукий или влсьмирукий стад);

- Lightning Dice;

- Baccarat (баккара);

- Roulette (американка, европейка, классика);

- 21 очко;

- Dream Catcher;

- колесо фортуны;

- Football Studio;

- кено;

- бинго;

- Blackjack;

- монополия.

Чтобы запустить live dealer casino, необходимо:

- зарегистрироваться в онлайн-казино или авторизоваться в личном кабинете;

- пополнить счет на минимальную сумму, необходимую для ставок против реального дилера;

- выбрать развлечение, доступное на сайте в разделе с «живыми играми»;

- ознакомиться с правилами розыгрышей, начисления прибыли и списания убытков;

- сделать ставку и дождаться результатов.

Виртуальное казино можно запустить как с персонального компьютера, так и с планшета / телефона. Азартное развлечение работает на основе софта от ведущих поставщиков. Все live автоматы создаются и поддерживаются компаниями вроде:

- «Gaming»;

- «Аматик»;

- «ВетСофт»;

- «Booming»;

- «Egt»;

- «ЕЛК студия»;

- «Endorphina»;

- «Варздан»;

- «Iron Dog Studio»;

- «Микрогейминг»;

- «NetEnt»;

- «Прагматик Плей»;

- «Play’n GO»;

- «КвикСпин»;

- «Thunderkick», а также многими другими.

Сколько денег можно выигрывать в Live-казино, если использовать стратегии и тактики?

10 долларов, 15, 20, 30, 35, 69, 70, 75, 80, 95, 100 или больше / меньше. Ограничений по максимальным доходам не предусмотрено. Но есть лимиты по минимальной ставке: как правило, предлагают заключать пари на сумму от 1-2 долларов (евро).

Стратегий и тактик, которые позволяли бы беспрепятственно зарабатывать на покере, баккаре, рулетке, бинго, кено или монополии, нет. Игроки могут делать ставки, чтобы получить новые ощущения и погрузиться в мир азарта. Заходите, выбирайте и запускайте любимые развлечения!