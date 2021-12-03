RedStar Poker: покерный сайт с любителями из Европы и бесплатными турнирами

3 декабря 2021, 15:05

Внешний вид стола RedStar PokerЗдесь удобно играть жителям европейской части России: по вечерам собирается максимальное количество игроков. Плюсами станут русскоязычная служба поддержки и быстрая обработка выводов средств.Приложение удобное и функциональное: по щелчку мышью меняется оформление и базовые игровые настройки, такие как размеры ставок или докупка фишек. Мобильный клиент оставляет приятное впечатление: вертикальное отображение столов, четкие надписи и красочные аватары, кнопки в нужных местах.Подробности: >> https://www.gipsyteam.ru/ua/pokerrumy/redstarpoker На RedStar Poker можно поиграть во все популярные виды покера:- Поиграть на деньги в холдем можно за столами на 2, 6 и 9 игроков со ставками от €0.01/€0.02 от €5/€10. Любители омахи и шортдека (покера с короткой колодой) выбирают лимит от €0.02/€0.04.- Столов быстрого покера: €0.02/€0.05 и €0.05/€0.10- Три варианта спинов - популярных турниров для троих участников со случайным призом: стандартные (€1-€100), Wild Twister с автоматическим олл-ином каждую раздачу (€0.5) и Age of The Gods с дополнительным джекпотом (€1, €5 и €10)Спины Twister- Многостоловые турниры всего от €0.1: неплохое место для игры с небольшим капиталом. Большинство турниров в ежедневном расписании - до €10, крупные призовые разыгрывают по выходнымДля создания нового аккаунта, перейдите по ссылке https://www.gipsyteam.ru/ua/pokerrumy/redstarpoker и следуйте инструкциям. Кнопка “Регистрация” расположена в верхнем правом углу главной страницы сайта RedStar Poker.Не забудьте указать промокод GIPSY74: только так вы получите доступ к уникальным акциям и бонусам.Приложение RedStar Poker доступно для Windows и смартфонов на Android. Для владельцев устройств Apple отдельного клиента нет: они могут играть прямо на сайте после из браузера.Если вы решили зарегистрироваться на RedStar Poker, то при внесении первого депозита получите щедрый бонус в 200% в сумме. Деньги начисляются не сразу: они будут поступать на счет частями. Все что нужно делать - играть в покер на RedStar Poker и набирать бонусные очки. Максимальный объем бонуса - €2,000!Приятным дополнением станут €25 на игру в подарок: для этого введите промокодв специальное поле при внесении депозита.RedStar Poker поощряет игроков за регулярную игру при помощи программы лояльности. В ней всего два уровня: Red и Star, от них зависит размер рейкбека - возврата части комиссии покерного сайта. На уровне Star можно возвращать до 35% комиссии.Не стоит забывать о рейк-гонках, лидербордах и турнирных сериях, которые анонсируются регулярно: следите за анонсами на сайте GipsyTeam.Скидки и бонусы в рамках Черной пятницы



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