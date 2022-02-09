Как играть в покер без депозита?

9 февраля 2022, 18:29

Некоторые покерные сайты выдают новым пользователям подарок за регистрацию без пополнения депозита. Новички хотят играть с реальными денежными ставками, но боятся рисковать собственными финансами.

Чтобы получить бонусы в покере за бездепозитную регистрацию, гемблеру необходимо совершить следующую последовательность действий.

Выбрать сайт, который предлагает нужную акцию. Зарегистрироваться на нем и ввести при регистрации реальные данные. Это важно. Если вносить неверные данные, то комната может отказать пользователю в выплате выигрыша.

Затем нужно получить акционные деньги на счет. Для этого необходимо подтвердить электронную почту. Иногда требуется загрузить сканы документов и верифицировать аккаунт.

Обязательно внимательно прочитайте всю информацию о получении подарка на сайте выбранной комнаты.

После получения вознаграждения невозможно сразу выводить наличные. Для снятия денег, бездеп в покер румах нужно отыграть за кеш-столами или в турнирах.

Если покерист решает сделать кэшаут с подарка, то ему все равно нужно сначала пополнить свой счет. И затем выводить выигрыши через ту платежную систему, с помощью которой совершалось пополнение. Таким образом покерные порталы защищаются от мошенников.

Опытные игроки советуют использовать промопредложение на столах с низкими лимитами. Это снизит риски быстро его потерять.

Главное преимущество игры на бездепы — игроку не требуется вносить на начальном этапе собственные средства. Поэтому новички без опасений могут попробовать свои силы в игре на реальные деньги. А опытные покеристы могут попытаться раскрутить банкролл, не вкладываясь.

Еще один плюс бездепозитов — покерист может оценить полный функционал рума, оценить количество столов, силу поля и всё остальное. Все эти параметры нельзя протестировать, пока не внесешь деньги на баланс. Если платформа не подходит по каким-то критериям, можно не переживать, что на счету остались средства.

Есть у бездепов и недостатки. Поощрение обычно довольно маленькое, и не всегда начисляется деньгами на счет. В качестве поощрения могут выдать билеты на турниры.

Раздача подарков без пополнения депозита — не самая популярная практика среди покерных комнат.

Из самых известных покерных комнат бездепы выдают только две — GGPokerOK и 888Poker. Можно найти также бонусные акции от PokerStars и раздачу бездепозитов от их аффилированной школы покера Poker Starter.