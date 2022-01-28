Обзор покер-рума PokerStars

28 января 2022, 22:22

Покер-рум PokerStars – признанный фаворит в области виртуального гемблинга, второе по известности заведение в мире.

По этому показателю рум уступает только клубам сети GGNetwork. За столами рума в среднем играют 6-7 тысяч покеристов. В часы пиковой активности число доходит до двадцати тысяч гемблеров.

У комнаты прочная репутация честного и надежного заведения с новаторским и креативным программным обеспечением. Количество новых и регулярных игроков примерно одинаковое, игровое поле среднее.

На сайте представлен широкий выбор покерных дисциплин и практически все форматы игры. Каждый день проходит множество турниров, их суммарные гарантии могут достигать миллиона долларов. Играть в PokerStars комфортно и безопасно, платформа отличается отличными условиями для пользователей и минимальным риском.

На платформе постоянно идут промоакции для новичков и тех, кто играет регулярно.

На первые пополнения депозита можно получить один из двух бонусов. Мгновенный – 30 долларов турнирными билетами и денежными средствами, он выдается за депозит от 20 долларов, без отыгрыша. Отложенный бонус – 100% от суммы трех первых пополнений баланса, но не более 600 долларов, и требует отыгрыша.

Клиент ПокерСтарс по праву считается эталоном в мире онлайн-покера. Современное приложение можно установить на стационарные компьютеры и мобильные устройства.

Максимальная функциональность, высочайший уровень графики, и множество настроек не мешают приложению работать на старых устройствах с давними версиями операционных систем и плохими техническими возможностями.

Удобное лобби, русскоязычный интерфейс, быстрый поиск столов и турниров делают игру предельно комфортной. Поддерживается мультитейблинг, кэш до 4 столов и МТТ до 24 столов. Можно подключать несколько мониторов.

В руме разрешается использовать покер-трекеры и HUD, но только те, которые не дают явного преимущества и подсказок покеристу. Они по умолчанию будут поддерживаться на большинстве популярных форматов покера. В том числе сторонний софт работает на быстром покере Zoom и Spin-n-Go.

Некоторые возможности запрещены, например динамический HUD. Но не стоит переживать, все программы блокируют запрещенные функции автоматически. Точно можно использовать популярные трекеры Холдем Менеджер 2 и 3, Покер Трекер 4 и Hand2Note версии старше 3.2.0. Про остальные программы лучше уточнить в технической поддержке комнаты.