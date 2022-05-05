Покер под Андроид на деньги: как скачать клиент рума?

5 мая 2022, 16:15

Весь мир перешел на смартфоны и планшеты. Мобильные гаджеты очень удобны, и их давно используют не только для разговоров. Работа, поиск информации, социальные сети — всё это успешно работает на них. В том числе, мобильные устройства широко используются в гемблинге. Например, игра в покер на Андроиде стала исключительно популярной.

Развлекаться игрой в покер можно в обычных игровых приложениях из официальных каталогов. А также многие азартные покерные платформы разработали свои приложения, которые позволяют скачать покер на андроид и наслаждаться игрой на виртуальные или реальные деньги.

Даже если вы не собираетесь играть с реальными денежными ставками, все равно лучше скачать софт от покер-рума. У них есть масса преимуществ перед обычными играми даже в демонстрационном режиме. Осталось выбрать приложение, которое будет максимально соответствовать вашим ожиданиям и возможностям гаджета.

Эксперты гемблинга рекомендуют выбирать мобильный софт от самых ТОПовых покер-румов. Это такие комнаты, как ПокерМатч, ПокерДом, ПатиПокер, ПокерСтарк, ПокерОК и 888poker. Их приложения похожи на самые обычные, но имеют некоторые дополнительные функции, связанные с наличием встроенной кассы. Есть также уникальная комната Mobile Poker Club. Эта платформа в принципе не имеет версии для ПК.

Часто для мобильных пользователей покер-рум выдает специальные бонусы. Это могут быть лишние билеты на фриролл или обычный многостоловой турнир, или дополнительное вращение колеса фортуны.

Будьте внимательны, сторонний софт может стать источником серьезных проблем. Для того, чтобы скачать покер на деньги для Андроид на русском пользуйтесь только официальными сайтами покер-румов. В разделе Mobile нужно найти кнопку Скачать, и загрузить архив. Затем запустить файл с расширением .apk и установить клиента.

Затем открыть приложение и пройти регистрацию, следуя подсказкам. Если уже есть учетная запись в этой комнате, войти в нее. Новую заводить не нужно.

Если понадобилось срочно пополнить депозит или вывести выигрыш, можно воспользоваться встроенной кассой. При переходе в нее автоматически откроется соответствующий раздел браузерной версии. Только немногие румы смогли реализовать полноценный финансовый раздел в версии для андроида.

Мобильный софт покерных комнат гарантирует игроку быстрый доступ к своему аккаунту из любой точки мира. Гемблер может делать депозиты, играть за кэш-столами или участвовать в турнирах и выводить выигрыши. Из минусов можно отметить только немного урезанные лимиты на движение денежных средств. Это сделано в целях безопасности.