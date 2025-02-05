Покер на Андроид: как установить мобильный клиент?

Мобильное приложение покер-рума обладает рядом преимуществ в сравнении с его десктопной версией. Поэтому имеется практически у каждого, уважающего своих игроков, рума. Однако по качеству и удобству софт разных брендов отличается.
Лучшие покер-румы с клиентом на Андроид
Клиент на Андроид для игры обеспечивает простой доступ к играм, вариативность настроек и быстрые финансовые операции. Есть преимущества в игровом плане.
Лучшими считаются приложения румов с богатой акционной программой, бесплатными фрироллами и бонусами.
Выгодных для старта немного:
888poker. Для новичков предусмотрен отыгрываемый бездепозитный бонус– 88$. Из них 8$ – турнирными билетами, остальные (по 10$) выплачиваются за каждые 100 очков рейка. На весь пакет дается 90 дней. Преимущества: слабое поле; низкие лимиты; богатая турнирных событий; много бесплатных фрироллов; мобильное приложение.
PokerStars. Мобильное приложение считается на рынке самым передовым и удобным в использовании. Преимущества: игра 24/7 на всех лимитах; доступны различные типы покера включая смешанные; приветственный бонус; рейкбек до 65%.
RedStar Poker. Программа лояльности состоит из 2 уровней и возвращает до 35% рейкбека. Преимущества: поддержка любых покерных трекеров; турнирная сетка состоит из событий для разных лимитов; есть бесплатные фрироллы, рейк-гонки, лидерборды; русскоязычная служба поддержки.
Скачать покер на Андроид можно только с официального сайта. Перед началом процедуры следует очистить cookie-файлы и в настройках безапасности Андроид дать разрешение на установку “программ из неизвестного источника”. Далее:
1-е. В мобильном браузере посетить интересующий рум.
2-е. Открыть страницу загрузок.
3-е. Найти ссылку нужного формата и кликнуть по ней. В некоторых случаях система автоматически определяет тип устройства, нужно только подтвердить согласие на установку.
4-е. После закачки установка софта происходит автоматически.
Завершив установку, запустите приложение и пройдите регистрацию (или авторизацию).
Клиент покер-рума для Андроид можно скачать сначала на ПК с последующим переносом на мобильное устройство. Обзор румов для Андроид на academypoker.ru/poker-na-android.html поможет скачать клиент и играть безопасно.Регистрация учетной записи
При запуске клиента система предлагает пройти авторизацию (актуально для имеющих аккаунт в данной комнате) или регистрацию (для новичков). Нужно кликнуть на соответствующую положению опцию и заполнить требуемые анкетные данные. Как правило, это: пароль, логин, номер телефона (email), валюта счета, страна проживания.
На контактный адрес пользователь получает сообщения для подтверждения учетной записи. Когда аккаунт будет зарегистрирован, игрок может заполнить шапку профиля, внести депозит, активировать бонусы.Ввод и вывод средств
Финансовые транзакции выполняются в разделе “касса” личного кабинета. Внести депозит могут все прошедшие регистрацию так:
1-е. Зайти в “касса”.
2-е. В разделе выбрать услугу “пополнить”.
3-е. Указать способ расчета, реквизиты, сумму.
4-е. Проверить данные и подтвердить операцию.
Зачисление денег происходит моментально.
Вывод доступен после прохождения верификации, и выполняется методом внесения последнего депозита:
1-е. Убедится, что статус клиента “верифицирован”.
2-е. В кассе кликнуть услугу “вывод”.
3-е. Указать метод и сумму.
4-е. Отправить заявку в обработку.
После подтверждения операции заявка обрабатывается, после чего следует ожидать зачисления указанной суммы.