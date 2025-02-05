Покер на Андроид: как установить мобильный клиент?

5 февраля 2025, 10:10

Мобильное приложение покер-рума обладает рядом преимуществ в сравнении с его десктопной версией. Поэтому имеется практически у каждого, уважающего своих игроков, рума. Однако по качеству и удобству софт разных брендов отличается.

Клиент на Андроид для игры обеспечивает простой доступ к играм, вариативность настроек и быстрые финансовые операции. Есть преимущества в игровом плане.

Лучшими считаются приложения румов с богатой акционной программой, бесплатными фрироллами и бонусами.

Выгодных для старта немного:

888poker. Для новичков предусмотрен отыгрываемый бездепозитный бонус– 88$. Из них 8$ – турнирными билетами, остальные (по 10$) выплачиваются за каждые 100 очков рейка. На весь пакет дается 90 дней. Преимущества: слабое поле; низкие лимиты; богатая турнирных событий; много бесплатных фрироллов; мобильное приложение.

PokerStars. Мобильное приложение считается на рынке самым передовым и удобным в использовании. Преимущества: игра 24/7 на всех лимитах; доступны различные типы покера включая смешанные; приветственный бонус; рейкбек до 65%.

RedStar Poker. Программа лояльности состоит из 2 уровней и возвращает до 35% рейкбека. Преимущества: поддержка любых покерных трекеров; турнирная сетка состоит из событий для разных лимитов; есть бесплатные фрироллы, рейк-гонки, лидерборды; русскоязычная служба поддержки.

Скачать покер на Андроид можно только с официального сайта. Перед началом процедуры следует очистить cookie-файлы и в настройках безапасности Андроид дать разрешение на установку “программ из неизвестного источника”. Далее:

1-е. В мобильном браузере посетить интересующий рум.

2-е. Открыть страницу загрузок.

3-е. Найти ссылку нужного формата и кликнуть по ней. В некоторых случаях система автоматически определяет тип устройства, нужно только подтвердить согласие на установку.

4-е. После закачки установка софта происходит автоматически.

Завершив установку, запустите приложение и пройдите регистрацию (или авторизацию).

Клиент покер-рума для Андроид можно скачать сначала на ПК с последующим переносом на мобильное устройство. Обзор румов для Андроид на academypoker.ru/poker-na-android.html поможет скачать клиент и играть безопасно.

При запуске клиента система предлагает пройти авторизацию (актуально для имеющих аккаунт в данной комнате) или регистрацию (для новичков). Нужно кликнуть на соответствующую положению опцию и заполнить требуемые анкетные данные. Как правило, это: пароль, логин, номер телефона (email), валюта счета, страна проживания.

На контактный адрес пользователь получает сообщения для подтверждения учетной записи. Когда аккаунт будет зарегистрирован, игрок может заполнить шапку профиля, внести депозит, активировать бонусы.

Финансовые транзакции выполняются в разделе “касса” личного кабинета. Внести депозит могут все прошедшие регистрацию так:

1-е. Зайти в “касса”.

2-е. В разделе выбрать услугу “пополнить”.

3-е. Указать способ расчета, реквизиты, сумму.

4-е. Проверить данные и подтвердить операцию.

Зачисление денег происходит моментально.

Вывод доступен после прохождения верификации, и выполняется методом внесения последнего депозита:

1-е. Убедится, что статус клиента “верифицирован”.

2-е. В кассе кликнуть услугу “вывод”.

3-е. Указать метод и сумму.

4-е. Отправить заявку в обработку.

После подтверждения операции заявка обрабатывается, после чего следует ожидать зачисления указанной суммы.