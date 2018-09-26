Цитрус провёл первый национальный турнир по PUBG Mobile

26 сентября 2018, 12:45

23 сентября в Одессе состоялся финал самого масштабного в Украине геймерского турнира по PUBG Mobile.

В нем приняли участие более 1500 игроков из четырех городов Украины: Одессы, Киева, Харькова и Днепра. Соревнования проходили в пять этапов — сначала в каждом из городов прошли отборочные турниры, затем лучшие из игроков сошлись в битве на выживание в финальной части турнира. Финал прошел в формате онлайн на канале citrus.ua

Пять этапов, порядка 6000 регистраций, из которых 1500 участников боролись за право называть себя победителями в режиме соло. В игре по принципу королевской битвы в финал вышли 91 человек из четырёх городов Украины: Одессы, Киева, Харькова и Днепра.

Как это было?

Заявки на участие в турнире подали более 6000 человек. Отборочные туры прошли с 26 августа по 16 сентября в магазинах Цитрус. Жюри отбирало по 25 лучших игроков в каждом городе, набравших максимум баллов. Победителями первого национального турнира по игре PUBG Mobile, получившими призы бренда OnePlus, стали:

1 место Платонов Владислав, г. Харьков — смартфон OnePlus 6;

2 Марченко Любомир, г. Харьков – смартфон OnePlus 5T;

3 место, Ерёмин Руслан, г. Киев – фирменный рюкзак OnePlus.

«Мобильный гейминг и киберспорт переживает бурный рост во всем мире. Cтать киберспортсменом в мобильных дисциплинах может каждый — для участия в турнире достаточно собственного смартфона», — говорит руководитель проекта «Цитрус Гейминг», Роман Рабинович. — «Мы планируем и в дальнейшем популяризировать мобильный киберспорт, формировать и развивать сообщество мобильных игроков, обучая их правильному подходу и подготовке, чтобы украинские киберспортсмены могли совершенствовать свои навыки и достойно представлять Украину на мировой арене. Нашим следующим шагом станет проведения турнира по игре FIFA 19 на Sony PlayStation 4 и PUBG Mobile для сквадов».

Что такое PUBG Mobile?

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) – это многопользовательская онлайн-игра родом из Южной Кореи в жанре «королевской битвы», сюжетной основой для которой стал одноименный фильм 2000 года. Игра была выпущена в конце 2017 года, но стала бестселлером благодаря раннему доступу в Steam, где ее купили 18 миллионов игроков еще до официального релиза. Первые официальные соревнования по PUBG прошли в мае 2017 года, с тех пор турниры проводились несколько раз с призовыми фондами от 100 до 350 тысяч долларов.

Каждый матч начинается с десантирования игроков с парашютом над картой с игровой площадью примерно 8?8 километров, размер которой уменьшается после каждого раунда. Игрок начинает раунд без оружия, которое предстоит искать на карте, вместе с транспортными средствами, медикаментами и тактическим снаряжением. После гибели игрока все его снаряжение остается и может быть использовано другими, более удачливыми игроками. В среднем один раунд длится около получаса. Побеждают те, кто выживают по окончании матча. Все это создает неповторимую игровую атмосферу и обеспечивает высокий интерес со стороны игроков и захватывающие, неповторяющиеся приключения при игре с реальными противниками, а не компьютерными персонажами.

Мобильная версия PUBG вышла в 2018 году, на сегодняшний день количество ее установок для Android превысило 50 миллионов. Для игры необходим смартфон с Android 5.1.1 или выше, и минимум 2 ГБ оперативной памяти. Игра номинирована на звание лучшей в 2018 году игры для Android.