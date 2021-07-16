Обзор приложения от 1хБет: преимущества и возможности

16 июля 2021, 8:45

Программа для смартфонов известного букмекера 1xBet обладает всеми функции, которые необходимы для комфортной игры на ставках. А некоторые из них, например, просмотр видеотрансляций спортивных событий и настраиваемые напоминания, будут полезны и болельщикам, которые не заключают пари.

Однако владельцы смартфонов на операционной системе Android не найдут приложение в магазине Play Market, потому что компания Гугл сотрудничает с букмекерами только в некоторых странах, к которым Казахстан не относится. Прочитать подробный обзор приложения "1хБет" и скачать его вы можете по ссылке https://legalbet.kz/shkola-bettinga/mobilnoe-prilozhenie-bk-1xbet-gde-skachat-i-kak-igrat/.

Регистрация в приложении занимает не больше минуты. Всё, что нужно сделать:

ввести номер мобильного телефона и подтвердить его, указав код из СМС-сообщения;

придумать пароль для входа в личный кабинет.

Остальная персональная информация заполняется в профиле игрока. Для её подтверждения потребуется пройти верификацию в течение 72 часов.

В приложении предусмотрена быстрая авторизация: вход по отпечатку пальца или Face ID. Также можно войти в личный кабинет классическим способом, используя пароль и номер счёта или телефона.

В приложении есть поиск и множество фильтров, с помощью которых вы можете просто и быстро найти нужное событие. Есть фильтрация по времени, видам спорта и чемпионатам.

Если поиск и фильтры есть в большинстве букмекерских контор, то опция "бет-конструктор" представлена только в "1хБет" и Bet365. Это инновационное решение, которое позволяет создать виртуальный матч из двух реальных событий. Например, в предстоящем туре "Челси" играет с "Брайтоном", а "Ливерпуль" — с "Астон Виллой". Брать победу "Челси" скучно из-за маленького коэффициента, а "Ливерпуль" и вовсе может не выиграть у оппонента, который славится надёжной защитой. В таком случае вы можете создать матч "Челси" — "Ливерпуль" и поставить на победу первой команды за более привлекательный коэффициент. В виртуальном противостоянии выигрывает команда, забившая больше голов в своём реальном матче.

При нажатии на конкретный матч по ходу игры открывается матч-центр, в котором отображена промежуточная статистика команд или спортсменов. Здесь же можно развернуть видеотрансляцию события, если она есть на платформе букмекера. Букмекерская контора 1xBet предлагает игрокам два десятка видов спорта и сотни лиг для просмотра.

Если в процессе просмотра статистики или видеотрансляции вы изменили мнение по поводу сделанной ставки, её можно досрочно продать с помощью функции "cash out". Сумма возврата будет зависеть от первоначального размера ставки и текущего коэффициента. После подтверждения операции сумма мгновенно поступит на счёт.

БК 1xbet предлагает больше 10 способов внесения депозита. Пополнить или заказать вывод средств через телефон можна на:

- электронные кошельки;

- банковские карты;

- интернет-банкинг;

- мобильные платежи.

При получении выигрыша рекомендуется использовать платёжную систему, с которой был совершён депозит. Это ускорит процесс.

Суппорт компании консультирует клиентов 24 часа в день, без выходных. Самый быстрый способ связи — онлайн-чат. Операторы отвечают в течение минуты, как в приложении, так и на официальном сайте. Но есть и альтернативные методы:

- звонок по телефону "горячей линии";

- письмо на электронную почту.

Все контакты службы поддержки находятся в меню приложения.