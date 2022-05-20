Как Христо Стоичков стал лучшим бомбардиром ЧМ 1994

20 мая 2022, 16:43

Главной знаменитостью болгарского футбола многие аналитики и болельщики считают нападающего Христо Стоичкова. За годы карьеры он выступал во многих клубах, среди которых “Барселона” и “Парма”. Он также был знаковым игроком для национальной футбольной сборной Болгарии, особенно проявив себя на Чемпионате Мира в 1994 году. На этот турнир рекомендуем делать ставки на http://1xbet-new.com/. Компания гарантирует выгодные условия для пари, регулярные бонусы и быстрый вывод средств.

ЧМ в 1994 году был удачным для болгарской сборной, ведь она не только дошла до полуфинала, но и заняла итоговою четвертую строчку турнира. Болгария ранее не показывала таких высот, поэтому такой результат был для нее невероятным. Большой вклад в это достижение внес Стоичков, который забил 6 мячей и стал лучшим бомбардиром Чемпионата. На индивидуальные достижения игроков также можно делать спорт ставки лайв - 1хБет дает широкую линию.

“Трехцветные” начали турнир с группового этапа, где их соперниками были:

Нигерия;

Аргентина;

Греция.

Первый матч с Нигерией стал для болгар разгромным: они уступили со счетом 3:0. Однако сборная быстро собралась и встречу с Грецией завершили со счетом 4:0, при этом дубль оформил Стоичков. Главная сенсация группового этапа - победа Болгарии в матче против Аргентины со счетом 2:0. Христо Стоичков отличился и здесь, оформив один гол. Только с 1xBet можно выгодно делать ставки на спорт в лайве на матчи всех перечисленных команд.

Болгария удивила многих, когда со второго места в группе перешла в плей-офф. На первой строчке оказалась Нигерия, а сборная Аргентины, которой пророчили лидерство, и вовсе покинула турнир, заняв третье место.

Как Стоичков забивал в плей-офф

Сборная Мексики стала противником болгар в одной восьмой финала. Команды показали равный уровень, ведь Стоичков открыл счет на 6 минуте, на 18-й ему ответил Гарсия Аспе. Больше голов не было, поэтому выход в следующий этап решался в серии пенальти. Болгары были сильнее, поэтому прошли дальше. Лайф футбол на сайте букмекера 1xBet позволяет ставить на пенальти и другие показатели статистики игры.

В четвертьфинальном матче случилось невероятное - Болгария обошла сборную Германии. Немцы открыли счет, но болгары всего за три минуты дважды им ответили: первый гол забил Стоичков, а второй Лечков. Они также не позволили сопернику повторно взять ворота, поэтому победный для болгар счет удержался до конца матча. В футбольном лайфе на сайте букмекера 1хБет можно делать прогнозы даже на такие непредсказуемые матчи.

В полуфинале болгар ждала сборная Италии, которая и прошла дальше со счетом 2:1. При этом именно Христо Стоичков забил гол престижа за свою команду. В матче за третье место против Швеции, которая саккумулировала все свои силы, болгары бороться уже не могли, поэтому проиграли 4:0. Однако яркий футбол, который продемонстрировала сборная, и достижения Стоичкова, надолго вошли в историю мундиаля. На сайте и в приложении 1xBet можно ставить на новые успехи команд в турнире.