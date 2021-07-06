Мобильное приложение 1xBet: почему оно лучше сайта?

6 июля 2021, 10:55

В приложениях букмекеров для смартфонов или планшетов есть дополнительные функции, и пользоваться ими зачастую удобнее, чем на сайте. Расскажем об этом на примере легальной букмекерской конторы "1хБет". У компании есть приложения для двух главных операционных систем, и мобильный софт 1xbet скачать на Андроид и iOS можно в несколько кликов.

войдите со смартфона или планшета на сайт 1xbet.kz;

выберите опцию "Установить" внизу главного экрана рядом с рекламой приложения;

если у вас Android, то система безопасности дополнительно запросит у вас разрешение на установку apk-файла из небезопасного источника. В настройках смартфона нужно переключить специальный флажок, чтобы одобрить установку.

Обратите внимание, что пользователям не из Казахстана программа выдаст ошибку "Приложение запрещено в вашей стране". Чтобы обойти это ограничение, придётся воспользоваться VPN.

При работе с мобильной программой БК 1xBet выделяются следующие базовые возможности: режим для прематч и live-ставок на все популярные спортивные события, глубокая роспись, интуитивно-понятный интерфейс и навигация, а также большой выбор способов для ввода и вывода средств. Помимо этого, в приложении есть и уникальные дополнения:

Генератор купонов. Игрок самостоятельно выбирает сумму ставки, желаемый выигрыш, вид купона (ординар или экспресс), время старта события, вид спорта и саму ставку, а приложение автоматически подбирает подходящее пари по всем условиям.

Бет-конструктор. Игрок создает несуществующее событие на основе реальных матчей, выбирая две команды/двух игроков по любым видам спорта (например "Реал Мадрид" − Рафаэль Надаль). После этого он выбирает ставку из основных маркетов и заключает пари. Букмекер анализирует и подставляет результаты реальных встреч к этому альтернативному матчу и рассчитывает ставку.

Киберы. Ставки на кибердисциплины Dota2, CS:Global Offensive, Mortal Kombat, League of Legends, киберверсии футбола, хоккея, волейбола, а также многое другое. Букмекер предлагает около 50 различных видов кибердисциплин.

Киберстрим. Лайв-ставки на киберспорт с прямыми трансляциями: FIFA, NHL, NBA, теннис, волейбол и так далее.

Бонусные игры: Это популярные онлайн-игры из казино или лотереи. Например: "Колесо фортуны", Memory, Chest, Safe, Lottery и другое.

Сканер купонов. Клиент БК может проверить личный купон, введя его номер в специальной строке на сайте или с помощью сканера камеры.

Промо-магазин. Здесь можно обменять бонусные баллы на промокоды от 1xBet для участия в различных конкурсах и акциях.

Поддержка WatchOS. В приложении для операционной системы iOS встроена опция для отправки уведомлений на смарт-часы. Так, например, игрок может узнать о времени начала матча или изменении счета по часам.