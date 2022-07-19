Playfortuna casino в Казахстане

19 июля 2022, 14:45

Playfortuna casino обладает удобным функциональным порталом, позволяющий делать ставки на спортивные мероприятия и в игры казино.

На данный момент, это лидер в предоставлении подобных услуг несмотря на то, что официальный был открыт несколько лет назад.

Среди основных преимуществ плейфортуна , можно выделить следующие:

- никаких блокировок;

- большой ассортимент игр и вариантов ставок на спорт;

- моментальные депозиты;

- удобный портал и приложение.

В Казахстане, расцвет азартных развлечений в Playfortuna пришелся на 2016 год, а сейчас, компания известна даже тем, кто далек от гемблинга и беттинга.

История возникновения Playfortuna

Playfortuna предлагает услуги с 2009 года. Изначально они работали только как казино, но со временем создали площадку и для спортивных пари. Несмотря на большое количество подобных проектов в Казахстане, они являются лидером и предлагают большое количество бонусов, для игроков из этой страны.

Компания также популярна и среди стран СНГ, Восточной Европы и Латинской Америки. В некоторых городах и странах есть наземные пункты приема ставок, но основной приток пользователей приходится на онлайн-платформу.

Важно! Букмекер имеет международную лицензию, по которой предоставляет услуги по всему миру.

Особенности онлайн казино и плюсы

Благодаря отзывам реальных игроков, удалось сформировать о БК и онлайн-казино беспристрастный список положительных моментов об их работе:

- За 2022 год, было написано более 1 тысячи положительных комментариев от реальных клиентов.

- Контора работает почти в сотне странах.

- Каждый день выполняется почти 1 миллион ставок.

- Список постоянных клиентов составляет более 1 миллиона человек.

- Круглосуточный саппорт в Казахстане, поможет решить любой вопрос на родном языке.

Компания всегда думает о своих пользователях, поэтому предлагает расширенную бонусную программу и приложение для мобильного. Это позволяет с комфортом делать ставки в любом месте и в любое время, где есть подключение к интернету.

Playfortuna в первую очередь делает упор на быстрый вывод средств. Пополнение происходит моментально, а для вывода предлагается большой ассортимент платежных систем, пластиковых карт и электронных кошельков.

В среднем вывод занимает от нескольких минут, до 5 рабочих дней. Все зависит от конкретного метода вывода.

Поощрения после регистрации

Каждый зарегистрированный гемблер из Казахстана имеет возможность получить возможность на множество поощрений:

- бонус на первое пополнение;

- возможность участия в программе лояльности;

- выгодные игры дня;

- повышенные коэффициенты;

- презенты на дни рождения;

- крупные джекпоты;

- индивидуальные промокоды;

- 10% кэшбэк.

По программе лояльности игроки получают внутриклубную валюту, которую впоследствии можно обменять на реальные средства. Чем выше уровень игрока, тем лучше курс обмена. Достаточно просто делать ставки на реальные деньги и зарабатывать новые уровни с новыми, призами и выплатами по ним.

Приложения Playfortuna для Андроид и iOS

Приложение доступно для мобильных устройств на базе Андроид и iOS. Для этого можно использовать планшеты или смартфоны, вне зависимости от размера экрана или модели устройства.

Каждый зарегистрированный игрок из Казахстана может оценить все преимущества выполнения ставок в полномасштабной или мобильной версии. Для регистрации достаточно потратить всего несколько минут и можно сделать пополнение и получить свой первый бонус, чтобы начать делать ставки. Есть также демонстрационный режим для некоторых игр, который даст возможность делать ставки бесплатно.