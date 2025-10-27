Європа профінансує новий транспорт для українських міст

27 октября 2025, 8:15

Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку.

Гроші підуть на закупівлю рухомого складу громадського транспорту у:

Києві, Львові, Запоріжжі, Миколаєві, Ужгороді, Тернополі, Кам’янському, Дніпрі та Кременчуці.



Також профінансують реконструкцію водопостачання, рекультивацію Грибовицького полігону біля Львова та підвищення енергоефективності громадських будівель.



Загалом ЄІБ уже надав Україні понад 168 млн євро для оновлення транспорту й міської інфраструктури.