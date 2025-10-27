Європа профінансує новий транспорт для українських міст

Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку.
Гроші підуть на закупівлю рухомого складу громадського транспорту у:
Києві, Львові, Запоріжжі, Миколаєві, Ужгороді, Тернополі, Кам’янському, Дніпрі та Кременчуці.
Також профінансують реконструкцію водопостачання, рекультивацію Грибовицького полігону біля Львова та підвищення енергоефективності громадських будівель.
Загалом ЄІБ уже надав Україні понад 168 млн євро для оновлення транспорту й міської інфраструктури.