У Куликівській громаді на Чернігівщинизнайшли артефакти Х століття

У селі Кладківка (Куликівська громада) натрапили на старовинні знахідки — про це повідомила місцева жителька Наталія Пантєлєєва, яка надіслала фото до газети “Поліська правда”.
До неї в гості приїхав двоюрідний брат-геолог, і, взявши металошукач, знайшов справжні скарби!
Серед найцікавішого — срібний хрестик із позолотою, датований Х–ХІІ століттями, тобто часами домонгольської Русі. Ймовірно, належав доньці або дружині чернігівського князя.
Також виявили:
• 5 скіфських наконечників списів з бронзи
• Срібний ґудзик із цифрою 46 — ймовірно, з форми часів Олександра ІІІ
• Четвертинку мідної монети, схожу на бухарський динар — колись такими розраховувались на базарі