У Куликівській громаді на Чернігівщинизнайшли артефакти Х століття

15 апреля 2025, 12:45

У селі Кладківка (Куликівська громада) натрапили на старовинні знахідки — про це повідомила місцева жителька Наталія Пантєлєєва, яка надіслала фото до газети “Поліська правда”.

До неї в гості приїхав двоюрідний брат-геолог, і, взявши металошукач, знайшов справжні скарби!Серед найцікавішого — срібний хрестик із позолотою, датований Х–ХІІ століттями, тобто часами домонгольської Русі. Ймовірно, належав доньці або дружині чернігівського князя.Також виявили:

• 5 скіфських наконечників списів з бронзи

• Срібний ґудзик із цифрою 46 — ймовірно, з форми часів Олександра ІІІ

• Четвертинку мідної монети, схожу на бухарський динар — колись такими розраховувались на базарі