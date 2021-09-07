Caterpillar разработает огромные карьерные самосвалы на электрической тяге

7 сентября 2021, 12:15

Один из ведущих мировых производителей строительной и горнодобывающей техники в лице американской компании Caterpillar и крупнейшая горнодобывающая компания BHP Billiton объединились для разработки карьерных электрических самосвалов с батарейным питанием, которые в процессе эксплуатации не будут выбрасывать в атмосферу вредных веществ.

Совершенно новые грузовики будут спроектированы и построены компанией Caterpillar, которая планирует проложить путь к добыче ископаемых с нулевым уровнем выбросов во всём мире за счёт внедрения карьерных самосвалов на электрической тяге. BHP отметила, что одним из важнейших элементов сотрудничества станет расширение усилий со стороны обеих сторон по поддержке более открытой горнодобывающей отрасли. Компания планирует обеспечить участие операторов и специалистов по техническому обслуживанию в процессе проектирования новых машин. Это необходимо для того, чтобы создаваемые в Caterpillar машины могли эксплуатироваться и обслуживаться более широким кругом сотрудников.



«Мы рады объявить о партнёрстве с Caterpillar, в рамках которого начнётся разработка и внедрение в BHP карьерных самосвалов с нулевым уровнем выбросов. Изменение климата является важной глобальной проблемой, и мы знаем, что партнёрство с другими компаниями поможет ускорить переход к низкоуглеродному будущему. Возможность участия наших команд в проектировании даёт нам уверенность в том, что грузовики будут более безопасными и простыми в эксплуатации для рабочих», — считает коммерческий директор BHP Вандита Пант (Vandita Pant).

«Компания Caterpillar рада работать с BHP над разработкой нового поколения больших карьерных самосвалов и технологий для проведения горнодобывающих работ. Глубокая интеграция наших команд и сроков позволит быстрее внедрять решения с нулевым уровнем выбросов», — прокомментировала данный вопрос президент группы Caterpillar Дениз Джонсон (Denise Johnson).

(С) 3dnews.