Китайці демонструють роботів для романтичних стосунків

Компанія Xyser Robotics прагне, щоб їхні гуманоїди були максимально схожими на людей — з реалістичною шкірою, природним спілкуванням та увагою, що адаптується до бажань користувача завдяки штучному інтелекту.
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