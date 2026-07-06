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6 июля 2026, 13:45

Китайці демонструють роботів для романтичних стосунків

Компанія Xyser Robotics прагне, щоб їхні гуманоїди були максимально схожими на людей — з реалістичною шкірою, природним спілкуванням та увагою, що адаптується до бажань користувача завдяки штучному інтелекту.


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