DMS-1100-10TS и DMS-1100-10TP - новые коммутаторы D-Link с поддержкой

27 апреля 2018, 10:15

Компания D-Link представляет новые мультигигабитные коммутаторы DMS-1100-10TS и DMS-1100-10TP c поддержкой Ethernet-стандарта 2.5GBASE-T.

Новые коммутаторы увеличивают пропускную способность корпоративных сетей до 2,5 Гбит/с без необходимости модернизации существующей кабельной инфраструктуры CAT5e/6, позволяя защитить вложенные в нее инвестиции. Серия DMS-1100 рекомендуется для применения на уровне доступа при построении и модернизации корпоративных вычислительных сетей государственных организаций, ведомственных и коммерческих структур, учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также при создании или модернизации корпоративных беспроводных сетей на основе стандарта 802.11ac Wave 2.



Коммутаторы оснащены 2 оптическими uplink-портами 10G SFP+ и 8 портами 100/1000/2.5GBASE-T с автоопределением скорости соединения. Модель DMS-1100-10P поддерживает стандарт 802.3at PoE, обеспечивая мощность до 30 Вт на порт при общем бюджете PoE 240 Вт. Для подключения серверов к новым коммутаторам рекомендуется сетевой адаптер PCI Express с 1 портом 10G SFP+ DXE-810S.



Конструктивно коммутаторы выполнены в металлическом корпусе с возможностью установки в 19-дюймовую стойку. Крепления входят в комплект поставки. В системе охлаждения используются вентиляторы с автоматическим управлением скоростью вращения. Устройства обеспечивают работу в расширенном температурном диапазоне от -5 до 50°С.



Коммутаторы серии DMS-1100 поддерживают функции резервирования и повышения отказоустойчивости сети. Функция Loopback Detection временно блокирует порты коммутатора, на которых обнаружены петли. Функция агрегирования каналов связи 802.1AX/802.3ad обеспечивает балансировку нагрузки и увеличивает пропускную способность. Автоматическое резервирование соединений осуществляется с помощью протоколов STP (802.1D, 802.1w). Реализован протокол ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) для быстрого восстановления связи при отказе одной из линий в кольце (50 – 200 мс).



Серия DMS-1100 поддерживает 802.1p QoS, 802.1Q VLAN (до 4K групп), защиту от штормов и IGMP/MLD Snooping для управления многоадресной рассылкой. В следующей версии ПО будет реализована поддержка Auto Surveillance VLAN, обеспечивающая повышение качества обслуживания трафика видеонаблюдения. Размер таблицы коммутации новых устройств составляет 16K MAC-адресов.



Первоначальная настройка коммутаторов серии DMS-1100 может выполняться с помощью бесплатной многофункциональной утилиты D-Link Network Assistant, позволяющей находить и подключаться к находящимся в одном сегменте сети коммутаторам D-Link без необходимости изменения настроек IP-адреса компьютера. Основная настройка и управление осуществляются с помощью Web-интерфейса, протокола SNMP или программного обеспечения D-View 7 для централизованного управления сетевой инфраструктурой по SNMP.



Коммутаторы соответствуют стандарту энергоэффективности Ethernet IEEE 802.3az и поддерживают расширенный функционал оптимизации энергопотребления, в т.ч. определение текущего статуса соединения и длины кабеля, отключение питания неактивных портов и светодиодных индикаторов, а также перевод устройства в режим сохранения электроэнергии. PoE-коммутатор DMS-1100-10P поддерживает работу по расписанию.



Коммутаторы серии DMS-1100 доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечного пользователя: DMS-1100-10TS – $615, DMS-1100-10TP – $844.