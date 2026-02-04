Госдеп одобрил предоставление Эр-Рияду услуг по обслуживанию F-15 на $3 млрд

4 февраля 2026, 11:15

Госдеп США разрешил возможное предоставление Саудовской Аравии услуг по техническому обслуживанию истребителей F-15 и связанного с этим оборудования на сумму $3 млрд.

Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении говорится, что власти Саудовской Аравии ранее запросили у США услуги по ремонту данных самолетов, запчасти к ним, программное обеспечение и различные системы. «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит безопасность основного союзника вне НАТО», — подчеркивается в документе.Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. В течение 30 дней Конгресс должен рассмотреть потенциальные сделки и их возможное блокирование. В Пентагоне подчеркнули, что предоставление этих услуг никак не повредит боеготовности США.