США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на сумму свыше $300 млн

5 мая 2025, 13:45

Госдеп США одобрил продажу Украине учебного и технического обеспечения истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму $310,5 млн. В пакет войдут:

▪️ модификация и модернизация самолетов;▪️ обучение персонала;▪️ эксплуатация и техническое обслуживание;▪️ ремонт и поставка наземного оборудования;▪️ поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;▪️ передача секретной и несекретной документации и технических данных;▪️ инженерные, технические и логистические услуги со стороны правительства США и подрядчиков.«Предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, гарантируя эффективную подготовку ее пилотов Это также согласуется с вкладом международной коалиции в создание украинской программы F-16 и общую модернизацию украинских ВВС. Предлагаемая продажа не изменит военный баланс в регионе», - говорится в заявлении агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).30 апреля США и Украина подписали соглашение по полезным ископаемым. Согласно документу, любая новая военная помощь США, оказанная Украине, будет считаться вкладом в инвестиционный фонд восстановления Украины.