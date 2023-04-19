Госдеп одобрил продажу Турции комплектов для модернизации истребителей F-16

19 апреля 2023, 8:45

Пакет, о котором идет речь, включает модернизацию тактического канала передачи данных Link-16 и наземную систему предотвращения от столкновений Auto-GCAS.

▪️ Link-16 - сеть, позволяющая обмениваться информацией между самолетами, вертолетами, дронами, кораблями и наземными войсками;▪️ Система Auto GCAS берет на себя управление самолетом, когда пилот теряет контроль над воздушным судном турецкий новостной сайт Daily Sabah.Если в течение 15 дней после уведомления Конгресса не последует возражений, то препятствий для продажи не будет. Это также позволит увидеть реакцию Конгресса до объявления крупного пакета по F-16 (покупка 40 новых F-16 и модернизация 79 существующих истребителей), одобренного Госдепом в январе 2023 г.