Госдеп США одобрил потенциальную продажу Ираку системы ретрансляторов общего назначения и сопутствующего оборудования на сумму ок. $100 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).
Запрос Ирака включает широкий перечень радиооборудования: точки радио-доступа, носимые и бортовые радиостанции, базовые станции, ретрансляторы, системы WiMax, терминалы VSAT, усилители мощности, а также IT-компоненты, укрытия, солнечное оборудование, камеры, монтажные комплекты и запчасти. В пакет также входит обучение персонала, техническая поддержка и логистическое сопровождение.
По данным Госдепа, сделка укрепит критически важные системы командования и управления Ирака, повысив его способность противостоять региональным угрозам и защищать границы, энергетическую инфраструктуру и население. США рассматривают это как вклад в укрепление безопасности стратегического партнера, не меняющий военный баланс в регионе.
Для реализации проекта планируется направить в Ирак двух представителей правительства США и пять сотрудников подрядчика на срок до пяти лет. Они будут участвовать в управлении программой, проводить технические оценки и организовывать обучение на месте.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 15:45
"Калашников" відзвітував про модернізацію ракет для Ка-52 — без розкриття ТТХ
- Связь | Сегодня, 15:15
Естонія виділила 3,5 млн євро на Starlink для України
- Связь | Сегодня, 14:45
Понад 26 млн завантажень і нові можливості для користувачів My lifecell
- Связь | Сегодня, 14:15
SpaceX запустила новые ракеты со спутниками Starlink
- Технологии | Сегодня, 13:15
Трамп: США намерены провести ядерные испытания
- Технологии | Сегодня, 12:45
США одобрили продажу Ираку системы ретрансляторов на $100 млн
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Ядерний" авіаносець Китаю виходить із тіні
- Бизнес | Сегодня, 11:45
В Германии одобрили бюджет на 2026 г. с рекордной помощью Украине
- Технологии | Сегодня, 11:15
Пентагон опасается утечки технологий в случае поставок F-35 Саудовской Аравии
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 23:10
HMD Pulse Pro - 90Гц дисплей та 50Мп камера для селфі
- Аналитика | Вчера, 19:04
Дайджест найцікавішого за тиждень №15: інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт та собівартість iPhone 17 Pro Max
- Аналитика | 9 ноября, 12:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №14: відмінності EcoFlow RIVER і TRAIL та небезпека від іграшок Лабубу
- Аналитика | 2 ноября, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | 2 ноября, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
- Аналитика | 27 октября, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
- Обзоры | 23 октября, 21:58
Ajax WaterStop: врятує від потопу
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 15:45
"Калашников" відзвітував про модернізацію ракет для Ка-52 — без розкриття ТТХ 0.00
- Связь | Сегодня, 15:15
Естонія виділила 3,5 млн євро на Starlink для України 0.00
- Связь | Сегодня, 14:45
Понад 26 млн завантажень і нові можливості для користувачів My lifecell 0.00
- Связь | Сегодня, 14:15
SpaceX запустила новые ракеты со спутниками Starlink 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Трамп: США намерены провести ядерные испытания 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
США одобрили продажу Ираку системы ретрансляторов на $100 млн 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Ядерний" авіаносець Китаю виходить із тіні 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
В Германии одобрили бюджет на 2026 г. с рекордной помощью Украине 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Пентагон опасается утечки технологий в случае поставок F-35 Саудовской Аравии 0.00