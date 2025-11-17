17 ноября 2025, 12:45

США одобрили продажу Ираку системы ретрансляторов на $100 млн

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Ираку системы ретрансляторов общего назначения и сопутствующего оборудования на сумму ок. $100 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).



Запрос Ирака включает широкий перечень радиооборудования: точки радио-доступа, носимые и бортовые радиостанции, базовые станции, ретрансляторы, системы WiMax, терминалы VSAT, усилители мощности, а также IT-компоненты, укрытия, солнечное оборудование, камеры, монтажные комплекты и запчасти. В пакет также входит обучение персонала, техническая поддержка и логистическое сопровождение.



По данным Госдепа, сделка укрепит критически важные системы командования и управления Ирака, повысив его способность противостоять региональным угрозам и защищать границы, энергетическую инфраструктуру и население. США рассматривают это как вклад в укрепление безопасности стратегического партнера, не меняющий военный баланс в регионе.



Для реализации проекта планируется направить в Ирак двух представителей правительства США и пять сотрудников подрядчика на срок до пяти лет. Они будут участвовать в управлении программой, проводить технические оценки и организовывать обучение на месте.

