Саакашвили в GigaCenter предложил отдать госуслуги на аутсорс бизнесу

14 июля 2020, 11:45

В ходе визита в киевский дата-центр GigaCenter глава исполнительного комитета Нацрады реформ Михеил Саакашвили призвал отдавать как можно больше государственных услуг частному бизнесу.

“Не может государственный чиновник, даже самый прогрессивный, работать лучше, чем частная структура”, - сказал он. “Чиновникам там вообще не место, они будут работать лениво, потому что им платят меньше, а бизнес же сам у себя не украдет, правильно?” - подчеркнул он во время визита.



По мнению Саакашвили, необходимо полность менять методики работы государственного аппарата. И тут на помощь государству приходит сфера IТ. Ее на встрече представляли сооснователи группы компаний GIGAGROUP Назарий Курочко и Антон Хвастунов, а также CEO облачного оператора GigaCloud Артем Коханевич.

По мнению представителей GIGAGROUP, улучшить ситуацию поможет принятие законопроекта “Об облачных услугах”, в котором прописаны ответственность сторон и перспективы развития отрасли IТ в принципе. “Со своей стороны мы хотим законодательно зафиксировать два основных тезиса - приоритет в закупке облачных сервисов перед покупкой железа для госсектора и фактическое расположение “железа”, на котором обрабатываются госресурсы, на территории Украины” - уточнил Назарий Курочко.



Сейчас же отрасль не урегулирована ни в отношении взаимодействия с государством, ни в отношении правил конкурентной борьбы. “Мы думали, что столкнемся с сильным сопротивлением со стороны вендоров серверного оборудования. Но на практике больше всего сопротивляются наши международные конкуренты, у которых нет резидентов в Украине, которые не заводили в нашу страну инвестиции” - рассказал во время встречи Артем Коханевич.



Михеил Саакашвили поддержал собеседника, и отметил, что для IТ-отрасли справедливы те же преференции и возможности, о которых говорят при локализации промышленности. В частности, это касается и Cloud-сервисов. “Нужно лоббировать облачные сервисы. Это и снижение коррупции, более быстрые и современные технологии. Противники этого законопроекта на самом деле лоббируют устаревший подход закупки оборудования, которое через некоторое время становится рухлядью, чтобы получать за это откаты”, - добавил он.

Также Глава исполнительного комитета Нацрады реформ прокомментировал неудачную государственную политику в отношении процесса "утечки мозгов": “Хватит быть проходным двором для всех. Сейчас Польша открыла большую площадку Microsoft. Это значит, что у них будет много инвестиций, потому что они заставили Microsoft использовать польские ресурсы. Но что такое польские ресурсы? В основном - это украинские ресурсы. Они опять “выкачают” украинских айтишников, лучшая украинская молодежь туда уедет и не вернется”.Ранее, в июне Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2655 “Об облачных услугах”. Он отдает приоритет технологиям облачных вычислений перед серверными в использовании государственных ресурсов.