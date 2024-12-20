20 декабря 2024, 11:45

Працівники Amazon у США готуються до страйку

Тисячі співробітників Amazon планують розпочати страйк у четвер, за кілька днів до Різдва. Вони вимагають від компанії переговорів щодо укладання контракту.


Оцените новость:
  • 0 оценок