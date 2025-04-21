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21 апреля 2025, 11:15

Тепер вулиці патрулюватимуть БПЛА

Проєкт почали реалізовувати в Запоріжжі, - повідомляють в поліції.

Дрони стежитимуть за ситуацією в місті з висоти, а також виявлятимуть підозрілих людей.


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