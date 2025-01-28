Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия "тупым и безответственным"

28 января 2025, 8:15

Президент Украины рассказал в интервью итальянской газете Il Foglio, что во время последнего очного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал Будапештский меморандум.

"Я не претендую на то, что нужно было отдавать или не нужно. На мой взгляд, не надо, судя по тому, что на нас напали. Но даже если вы решили либо Америка (политика Америки в то время и россии – они были объединены в этом) и заставили Украину отдавать ядерное оружие, то я считаю, что это просто было, ну просто как минимум опасно", – заявил президент.



По мнению Зеленского, менять ядерное оружие нужно было "на реальные гарантии безопасности". "А тогда – это только НАТО... То есть если бы я и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то, понимаете, на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего, несмотря на его величие, его территорию, его армию и т.д. А это – сильная армия и блок безопасности. Поэтому я считаю, что это было тупо, совершенно тупо, нелогично и очень безответственно менять", – подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что на Украину тогда влияли "большие страны, больше экономики" и "было непросто отказать", но "нужно уметь отказывать".