BIOSTAR представила материнку A10N-9630E MINI ITX Quad Core SoC

16 марта 2020, 11:45

Компания BIOSTAR представила материнскую плату A10N-9630E со встроенным процессором AMD Bristol Ridge 7-го поколения.



Компания BIOSTAR уже много лет производит высоконадёжные материнские платы и предлагает большое количество моделей под платформы Intel и AMD, позволяющих выбирать любые компоненты под предпочтения конкретного пользователя.

Выполненная в форм-факторе Mini-ITX новая материнская плата BIOSTAR A10N-9630E своими размерами и функциональностью бросает вызов всему, что сейчас представлено на рынке. Имея встроенный 4-ядерный процессор AMD A10-9630P и поддержку графики AMD Radeon R5, материнская плата BIOSTAR A10N-9630E является компактной, надёжной и доступной по цене ПК-платформой для пользователей, которым нужно выполнять базовые задачи – пользоваться Интернетом, отправлять почту и работать в офисных приложениях, а также она идеально подойдёт для многих коммерческих приложений благодаря своему ультракомпактному форм-фактору Mini-ITX, который экономит место и создаёт уютное, аккуратное рабочее пространство. Материнская плата A10N-9630E создана также и для ресурсоёмких вычислений за счёт улучшенной производительности и сниженного энергопотребления.



Материнская плата BIOSTAR A10N-9630E имеет два разъёма DDR4 с поддержкой до 32ГБ высокопроизводительной оперативной памяти DDR4 2400МГц, с высоким объёмом DIMM, улучшенной целостностью данных и сниженным расходом энергии для многозадачности и повышенной производительности. Защита Super LAN Surge обеспечивает модуль LAN более продвинутой защитой от статического электричества за счёт встроенного чипа, который повышает электрическую стабильность и предотвращает урон от молнии и перепадов в электроснабжении. Новейший интерфейс для устройств хранения данных PCIe M.2 16Гб/с обеспечивает высочайшую скорость передачи данных и низкие задержки. Он работает в 1,6 раза быстрее чем PCIe M.2 10Гб/с. Разъём HDMI обеспечивает вывод изображения в высоком разрешении для более полноценного просмотра телешоу, фильмов и онлайн-контента с YouTube или Netflix в высочайшем качестве.

Материнские платы формата SoC от компании BIOSTAR снискали хорошую репутацию за прошедшие годы, и модель the A10N-9630E не станет исключением, поскольку сразу имеет встроенный CPU, GPU и кулер, поместившиеся в компактном аккуратном форм-факторе, на котором будет собран ПК для всевозможных коммерческих и промышленных применений, и который станет доступным вариантом для бюджетного компьютера с поддержкой самых передовых технологий.Панель разъёмов BIOSTAR A10N-9630E: 1 x PS/2 мышь, 1 x PS/2 клавиатура, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x GbE LAN, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 3 x аудио-разъёма