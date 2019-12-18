BIOSTAR A10N-8800E V6.1 – новый радиатор и повышенная производительность

18 декабря 2019, 12:45

Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и накопителей данных, рада представить получившую мировое признание материнскую плату A10N-8800E SoC Mini-ITX версии 6.1.

Год назад BIOSTAR A10N-8800E была представлена как новое решение для передовых вычислений. Она имеет встроенный 4-х ядерный процессор AMD FX-8800P и отличается более быстрым доступом к данным и скоростью вычислений по сравнению с традиционными облачными решениями, а в новой версии V6.1 может похвастаться ещё и более высокой производительностью благодаря улучшенному радиатору и эффективному отводу тепла. Эта материнская плата удостоилась нескольких наград и показала себя как превосходную платформу для дома, офиса и сетевых игр, за счёт энергоэффективности, высокой производительности и доступности, и всё это – в компактном форм-факторе.Благодаря обновлённому радиатору CPU и крупному вентилятору, A10N-8800E V6.1 отличается повышенной мощностью вычислений. Более эффективная система охлаждения позволяет процессору AMD FX-8800P достигать более высоких показателей, в сравнении с аналогичными конкурентными разработками при сохранении рабочей температуры значительно ниже 70 градусов.Четырёхъядерный процессор AMD FX-8800P создан на архитектуре Carrizo и имеет встроенную графику AMD Radeon R7, за счёт чего A10N-8800E имеет хорошую вычислительную мощность, современную графику и низкий расход энергии, что идеально для домашнего ПК. Материнская плата A10N-8800E поддерживает до 32ГБ памяти DDR4 с частотой 2133МГц и имеет разъём M.2 со скоростью передачи данных до 16Гбит/с для подключения высокопроизводительных SSD-накопителей PCIe NVMe M.2.