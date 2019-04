BIOSTAR анонсировала поддержку Windows 7 на платформах AMD и Intel

15 апреля 2019, 9:45

Компания BIOSTAR объявила о поддержке операционной системы Windows 7 на последних моделях материнских плат Intel и AMD, таких как A10N-8800E и H310MHG.

На текущий момент операционная система Windows 7 является второй по распространённости в мире. Её используют дома, в офисах, школах и госорганизациях. Таким образом, предложение BIOSTAR даёт возможность использовать «семёрку» на новейших платформах Intel и AMD. Полный список совместимых плат и версий BIOS приведён ниже.



Корпорация Microsoft прекращает поддержку устаревшей операционной системы Window 7, но у пользователей остаётся возможность установить новейшее обновление безопасности SHA-2. Это обновление позволяет устранить проблемы с безопасностью на устаревших операционных системах. В целях улучшения безопасности материнская плата BIOSTAR H310MHG оснащена разъёмом TPM для подключения криптографических модулей TPM, что критически важно для организаций, которым нужен повышенный уровень защиты данных. Одновременно с модулями TPM используются и другие технологии безопасности: биометрическая верификация, антивирусное ПО, файервол, смарт-карты и прочее.



Материнские платы BIOSTAR AMD и Intel теперь полностью совместимы с ОС Windows 7. В сотрудничестве с Microsoft были созданы новейшие технологии и обновления безопасности. BIOSTAR предлагает надёжные, стабильные и доступные материнские платы, которые обеспечат безопасную работу в среде Windows 7.



Обновление безопасности SHA-2 будет распространяться в течение 2019 года, начиная с 19-го марта, включая отдельные обновления безопасности KB4474419 и KB4490628.



Создание установочного образа Windows 7 на USB



Для материнских плат H310MHD3, H310MHG, H310MHC2 и H310MHD PRO2 компания BIOSTAR разработала утилиту для создания установочных образов Windows 7 на флэш-накопителях. Установочный образ Windows 7 будет работать и на других материнских платах BIOSTAR с поддержкой Windows 7.



Создание образа Windows 7 на USB-носителе:

Скачайте утилиту для Windows

Подключите USB-носитель к компьютеру

Следуйте инструкциям на нашем сайте или на сайте Intel



Установка Windows 7 и драйверов с USB

Установите Windows 7 с USB-носителя. При загрузке компьютера нажмите кнопку «F9» (внимание: Intel H310 не содержит встроенных драйверов VGA для Windows 7)

Войдите в систему и установите драйверы для Windows 7:

Используйте диск RI9.05B или более позднюю версию

Установите Hot Fix for TPM2.0

Установите Hot Fix for ME

Установите Hot Fix for NET Framework 4.5.1

Установите драйверы для материнской платы (используйте DVD или CD версии RI9.05B или более поздней)

После установки перезагрузите компьютер.