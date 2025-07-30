В Иране острый дефицит воды. Власти задумываются о переносе столицы — Bild

30 июля 2025, 11:45

"Ситуация с водой в Тегеране совсем плохая, поэтому мы вынуждены рассмотреть закрытие столицы на неделю", — заявила пресс-секретарь правительства Фатеме Мохаджерани. Под "закрытием" имеется в виду, что будет прекращена работа общественных учреждений, университетов и школ.

Проблема затронула почти всю страну. По данным экспертов, 80% водохранилищ почти пусты. В следующие два месяца нормальное водоснабжение будет невозможно. Дожди пополнят запасы воды лишь осенью.



На прошлой неделе власти в Тегеране и 50 других городах ограничили подачу воды — периоды отключения составили в общей сложности от 12 до 48 часов. В результате многие жители страны уехали на север, в сторону Каспийского моря, где нехватки воды нет.



Президент Масуд Пезешкиан еще в прошлом году призвал к переносу политического и экономического центра Ирана из Тегерана, сославшись на растущие экологические и инфраструктурные проблемы столицы, пишет Tehran Times.



Как пишет Bild, причины водного кризиса — многолетняя засуха, а также то, что вместо инвестиций в водную инфраструктуру, власти вкладывались в создание и вооружение террористических организаций на Ближнем Востоке.