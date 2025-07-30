В Минске построили "секретный завод по производству БПЛА"

Об этом сообщается в расследовании, проведенном объединением экс-силовиков Беларуси BelPol.
Завод, вероятно, частично уже запустили. По данным расследователей, предприятие занимается серийным производством ударных дронов. К проекту имеет отношение конструкторское бюро "Беспилотные вертолеты". Предприятие разрабатывает и производит тяжелые беспилотники вертолетного типа. С августа 2024 года компания находится под санкциями США за поддержку военных программ РФ. Позже к санкциям присоединились и другие страны.
Завод производит дроны двух типов: "Миротворец" и "Аскалон", "в некоторой степени аналог иранского Shahed".
К концу 2025 года предприятие собирается выйти на производство до 960 ударных дронов в год, каждый из которых может нести взрывчатку до 10 кг. Заработать на этом к концу года хотят $76,2 млн. Беспилотники продают в РФ, указывают авторы расследования.
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